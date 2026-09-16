Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζουν οι Αρχές, με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, τα ψηφιακά πειστήρια και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι απολογίες τους διήρκεσαν περίπου 18 ώρες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για την πορεία των ερευνών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να παραδώσει δύο εκθέσεις στην ανακριτική αρχή πριν από τις απολογίες, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά πειστήρια

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς αρκετά ψηφιακά πειστήρια που αφορούν τους δύο κατηγορούμενους, αλλά και άλλα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της εξέτασής τους.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διακίνηση φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές έχουν καταφέρει να ανακτήσουν υλικό που είχε διαγραφεί, ενώ η άρση του απορρήτου αναμένεται να βοηθήσει στην εξακρίβωση του ποιος το έλαβε και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε.

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Οι αντιφάσεις για την ώρα άφιξης στο ιατρείο

Ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, από τις πρώτες καταθέσεις που έλαβαν οι Αρχές προέκυψαν αντιφάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Η έρευνα που ακολούθησε, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαμόρφωσε διαφορετική εικόνα για τον χρόνο προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς συνδέεται με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

«Απεδείχθη ότι ήταν ότι ήταν άλλος ο χρόνος περίπου κοντά στις 2:00 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφθασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ», σημείωσε.

«Ξεκλείδωσαν» το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και το ιατρικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με το συγκεκριμένο μηχάνημα.

«Οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, η οποία έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή», τόνισε.

Από την εξέταση των δεδομένων της συσκευής αποτυπώθηκαν ενδείξεις και ειδοποιήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό που, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνει τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ασφαλισμένος ο χώρος του ιατρείου

Σε ό,τι αφορά το ιατρείο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι ο χώρος έχει ασφαλιστεί και ότι τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα έχουν ήδη ληφθεί και κατασχεθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά δεδομένα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα ψηφιακά πειστήρια που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί.

Οι καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου

Την ίδια ώρα, τις τελευταίες ημέρες έχουν δημοσιοποιηθεί αναφορές και καταγγελίες πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, παρά τις αναφορές που έχουν γίνει δημόσια.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου.

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Ωστόσο, εφόσον υπάρξουν επίσημες καταγγελίες για ενδεχόμενη απάτη ή πρόκληση σωματικής βλάβης, αυτές μπορούν να υποβληθούν στις αρμόδιες Αρχές, μεταξύ άλλων και στην Ελληνική Αστυνομία. Για ζητήματα που αφορούν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αρμόδιος είναι και ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος.

Τι μπορεί να δείξει η άρση του απορρήτου

Κρίσιμο θεωρείται πλέον το επόμενο στάδιο των ερευνών, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Μέσω αυτής μπορεί να διαπιστωθεί με ποια πρόσωπα επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και εάν υπήρξαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα για παροχή βοήθειας ή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, στην περίπτωση γραπτών επικοινωνιών υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του σχετικού ψηφιακού υλικού, ενώ από τα στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να προκύψει ποια πρόσωπα επικοινώνησαν με τους κατηγορούμενους. Στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν να κληθούν να καταθέσουν.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα ψηφιακά πειστήρια, τα δεδομένα του ιατρικού μηχανήματος και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες να αποτελούν βασικούς άξονες για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.