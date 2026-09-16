Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

«Μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν Παιδεία, αίρει κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους.

»Με την αναθεώρηση του άρθρου 79 επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας έναν μόνιμο «κόφτη» σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων.

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»Με την αναθεώρηση του άρθρου 103 επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος, που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση», τονίζει η ΑΔΕΔΥ.

Το πρόγραμμα των δράσεων της ΑΔΕΔΥ:

«Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη, ημέρα 2ης ψηφοφορίας στη Βουλή, για τη Συνταγματική αναθεώρηση, πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας στην Αττική από ώρα 12.00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση ώρα 13.00, στο Σύνταγμα.

Κάλεσμα σε Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν για την οργάνωση του αγώνα και να προχωρήσουν μαζί με τα σωματεία – μέλη τους σε συγκεκριμένο σχεδιασμό ενημέρωσης σε όλους τους χώρους ευθύνης τους.

Πέμπτη, 17 Σεπτέμβρη, σύσκεψη Ομοσπονδιών προκειμένου να οργανωθεί η μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά) και ο παραπέρα προγραμματισμός των κινητοποιήσεών μας.

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, ημέρα επετείου δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, κάλεσμα στη συγκέντρωση, που θα γίνει ώρα 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Οργάνωση Περιφερειακών Συσκέψεων ανά Περιφέρεια, σε συνεργασία μετά τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση συγκεντρώσεων, συλλαλητηρίων, άλλων κινηματικών δράσεων, συνεντεύξεων τύπου κλπ. Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, Περιφερειακή Σύσκεψη και οργάνωση δράσεων στη Θεσσαλονίκη.

Οργάνωση ποικιλόμορφης ενημερωτικής προπαγανδιστικής καμπάνιας, ανάδειξης των αιτημάτων μας και της ανάγκης ικανοποίησής τους.

Πέμπτη, 1 Οκτώβρη, Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με διάφορες μορφές, συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, σε όλους τους χώρους δουλειάς, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής.

Απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση θα φέρει για ψήφιση τα μέτρα – εξαγγελίες ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα

Στήριξη κλαδικών κινητοποιήσεων».