«Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν ζητούν φιλοδωρήματα. Δεν ζητούν περιστασιακά επιδόματα. Ζητούν πίσω αυτά που τους αφαιρέθηκαν».

Με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για πρόκληση, καθώς ζητείται από τους δημόσιους υπαλλήλους να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο για μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση.

«Είναι πρωτόγνωρο όταν υπάρχει τέτοια απόσταση από την πραγματικότητα να επιχειρείται με επικοινωνιακούς και όχι πραγματικούς όρους να παρουσιαστεί ένα επίδομα 500 ευρώ ως απάντηση στο διαχρονικό αίτημα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας πως «οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν ζητούν φιλοδωρήματα».

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε καμιά περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους.

Αποκαλύπτει τον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής η οποία εδράζεται σε σημαντικό βαθμό στην απαξίωση του αξιακού φορτίου των Δημόσιων Υπηρεσιών, την κατάργηση της Μονιμότητας και στη μισθολογική αντιμετώπιση των Δημοσίων Υπαλλήλων με όρους που δεν καλύπτουν την ανάγκη για αξιοπρεπή διαβίωση.

Μετά από χρόνια καθηλωμένων μισθών, την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί τα εισοδήματά μας και ενώ η ακρίβεια εξανεμίζει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, (με πρώτη καταβολή μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2027), αποτελεί μια εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για τους τους εργαζόμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και, ασφαλώς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δεν πρόκειται για ουσιαστική αύξηση που αντισταθμίζει τις απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο.

Είναι πρόκληση να ζητείται από τους Δημόσιους Υπαλλήλους να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 για μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση, όταν σήμερα αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος της στέγασης, της ενέργειας, των τροφίμων και συνολικά της καθημερινής τους ζωής.

Και είναι πρωτόγνωρο όταν υπάρχει τέτοια απόσταση από την πραγματικότητα να επιχειρείται με επικοινωνιακούς και όχι πραγματικούς όρους να παρουσιαστεί ένα επίδομα 500 ευρώ ως απάντηση στο διαχρονικό αίτημα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν ζητούν φιλοδωρήματα.

Δεν ζητούν περιστασιακά επιδόματα. Ζητούν πίσω αυτά που τους αφαιρέθηκαν.

Η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στέρησε από κάθε δημόσιο υπάλληλο σημαντικό μέρος του ετήσιου εισοδήματός του. Την ίδια στιγμή, οι ισχνές αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να καλύψουν τις σωρευτικές απώλειες ούτε την αύξηση του κόστους ζωής και κατατάσσουν τους Έλληνες εργαζόμενους στις χαμηλότερες θέσεις αγοραστικής δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι' αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα επίδομα των 500 ευρώ μεικτά, σχεδόν ενάμιση χρόνο από σήμερα.

Η μόνη απάντηση πρέπει να είναι μόνιμες και ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, που θα αποτυπώνονται και στις συντάξιμες αποδοχές και θα αποκαθιστούν πραγματικά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Και πάνω απ' όλα: Την πλήρη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Η μισθολογική απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Αφορά το ίδιο το Δημόσιο και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην κοινωνία. Όταν οι μισθοί δεν επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση, όταν νέοι επιστήμονες δεν επιλέγουν το Δημόσιο και όταν κρίσιμες υπηρεσίες αδυνατούν να στελεχωθούν, το τίμημα το πληρώνουν τελικά όλοι οι πολίτες.

Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων και των εξαγγελιών με ορίζοντα το μακρινό μέλλον και να απαντήσει στα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων με άξονα υλοποίησης το σήμερα.

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μισθούς που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής.

Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων χρόνων.

Μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017

Η εξαγγελία των 500 ευρώ μεικτά δεν κλείνει τη συζήτηση. Αντίθετα, την ανοίγει ακόμη πιο πολύ .

Και αυτό γιατί αποτελεί έμμεση παραδοχή αυτό που η κυβέρνηση της ΝΔ δεν ήθελε με τίποτα να δεχτεί: ότι οι μισθοί στο Δημόσιο είναι μισθοί φτωχοποίησης και απαξίωσης.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πληρώσει αρκετά.

Δεν αποδεχόμαστε να μας αντιμετωπίζουν με όρους επικοινωνίας και όχι τις πραγματικές μας ανάγκες.

Δεν συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα.

Δεν θα περιμένουμε μέχρι το 2027.

Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις τώρα.

Απαιτούμε πίσω τον 13ο και τον 14ο μισθό.

Απαιτούμε μισθούς αξιοπρέπειας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.