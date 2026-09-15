4 λύσεις για ώρα ανάγκης, όταν ξεμείνετε από μπαταρία στο κινητό σας και δεν έχετε ρεύμα.

Μια πολύωρη διακοπή ρεύματος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα φαίνονται αρχικά. Όσο περνούν οι ώρες, η ανάγκη για επικοινωνία και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες γίνεται ολοένα πιο σημαντική, ιδιαίτερα όταν το κινητό τηλέφωνο αποτελεί το βασικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο όταν η μπαταρία του smartphone βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα και δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα για φόρτιση. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να κρατήσουν τη συσκευή ενεργή μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Power bank: Η πιο απλή λύση

Η εξωτερική μπαταρία αποτελεί μία από τις πιο εύκολες και πρακτικές επιλογές για την αντιμετώπιση μιας διακοπής ρεύματος. Ένα power bank αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του κινητού χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε πρίζα.

Η διάρκεια που μπορεί να προσφέρει εξαρτάται από τη χωρητικότητά του, αλλά και από την μπαταρία του smartphone. Ένα μοντέλο μεγαλύτερης χωρητικότητας μπορεί να προσφέρει περισσότερες από μία φορτίσεις, επιτρέποντας στον χρήστη να διατηρήσει το κινητό ενεργό για αρκετές ώρες.

Το power bank θα πρέπει να είναι πάντα φορτισμένο. Για τον λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να υπάρχει πάντα μία εξωτερική μπαταρία σε ετοιμότητα, μαζί με τα απαραίτητα καλώδια.

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Το αυτοκίνητο ως εναλλακτική πηγή ενέργειας

Σε περίπτωση που το power bank δεν είναι διαθέσιμο ή έχει αδειάσει, το αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή λύση.

Τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν θύρες USB, ενώ στα παλαιότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός φορτιστής που συνδέεται στην υποδοχή των 12V.

Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η διακοπή διαρκεί αρκετές ώρες. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή, καθώς η συνεχής φόρτιση του κινητού με σβηστό κινητήρα μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό γκαράζ ή άλλο χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό, καθώς τα καυσαέρια μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό κίνδυνο.

Ηλιακή φόρτιση χωρίς σύνδεση στο δίκτυο

Μια διαφορετική λύση προσφέρουν οι φορητοί ηλιακοί φορτιστές. Πρόκειται για συσκευές που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση smartphones και άλλων μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για τον ίδιο λόγο, μπορούν να φανούν χρήσιμοι όχι μόνο σε μια διακοπή ρεύματος, αλλά και σε ταξίδια, εκδρομές ή κάμπινγκ.

Ωστόσο, η απόδοσή τους επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες. Η συννεφιά και η περιορισμένη ηλιοφάνεια μπορούν να κάνουν τη φόρτιση αρκετά πιο αργή. Έτσι, ένας ηλιακός φορτιστής είναι προτιμότερο να αποτελεί συμπληρωματική λύση και όχι το μοναδικό μέσο φόρτισης.

Υπάρχουν επίσης φορητοί ηλιακοί λαμπτήρες που διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσφέρουν ταυτόχρονα φωτισμό και μια μικρή ποσότητα ενέργειας για το κινητό.

Χειροκίνητοι φορτιστές για ώρα ανάγκης

Μία ακόμη, λιγότερο συνηθισμένη επιλογή είναι οι χειροκίνητοι φορτιστές. Η λειτουργία τους βασίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μηχανικής κίνησης, συνήθως με τη χρήση μιας μικρής μανιβέλας.

Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και δεν είναι πρακτική για την πλήρη φόρτιση ενός σύγχρονου smartphone. Μπορεί, όμως, να δώσει αρκετή ενέργεια για μια σύντομη κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή κάποια άλλη απολύτως απαραίτητη χρήση.

Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αυτή η περιορισμένη δυνατότητα μπορεί να είναι σημαντική.

Πώς θα διαρκέσει περισσότερο η μπαταρία του κινητού

Εκτός από την αναζήτηση εναλλακτικής πηγής φόρτισης, εξίσου σημαντικό είναι να περιοριστεί η κατανάλωση της ενέργειας που έχει απομείνει στο κινητό.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση. Παράλληλα, η χαμηλότερη φωτεινότητα της οθόνης και ο περιορισμός των εφαρμογών που λειτουργούν στο παρασκήνιο μπορούν να παρατείνουν την αυτονομία.

Όπου δεν είναι απαραίτητες, λειτουργίες όπως το Bluetooth και το GPS μπορούν επίσης να απενεργοποιούνται προσωρινά. Με αυτόν τον τρόπο, η διαθέσιμη ενέργεια μπορεί να διατηρηθεί για τις στιγμές που η επικοινωνία είναι πραγματικά απαραίτητη.

Η προετοιμασία είναι το σημαντικότερο βήμα

Μια διακοπή ρεύματος είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί όταν το κινητό έχει ήδη αδειάσει. Η ύπαρξη ενός φορτισμένου power bank, των κατάλληλων καλωδίων και μιας δεύτερης εναλλακτικής πηγής ενέργειας μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Το smartphone δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα μέσο για τηλεφωνικές κλήσεις. Σε μια παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση, επικοινωνία και πρόσβαση σε υπηρεσίες που ενδέχεται να είναι απαραίτητες.

Γι’ αυτό και η καλύτερη στιγμή για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του κινητού είναι πριν από τη διακοπή και όχι όταν η μπαταρία βρίσκεται ήδη στο τελευταίο της ποσοστό.