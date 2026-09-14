Τι ισχύει για το επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου αλλά και το Market Pass, για το οποίο έχει πέσει... ξαφνική σιωπή εδώ και λίγους μήνες.

Δύο μεγάλες πληρωμές περιλαμβάνει ο Νοέμβριος καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκτός των τακτικών πληρωμών όπως τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις, αναμένεται να πληρωθούν και η επιστροφή ενοικίου, το επίδομα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους συνταξιουχους. Παράλληλα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θα γίνει με το Market Pass, στο οποίο η ίδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει μιλήσει για ποσά και δικαιούχους.

400 ευρώ στους συνταξιούχους

Στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνολικά 2.197.000 δικαιούχους.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί εφάπαξ, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, και δεν αποτελεί αύξηση της σύνταξης. Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ενώ η ενίσχυση αφορά επίσης συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η συνολική δαπάνη για την ενίσχυση εκτιμάται σε περίπου 878,8 εκατ. ευρώ.

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Επιστροφή ενοικίου: Δύο πληρωμές για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Δύο πληρωμές μέσα στο φθινόπωρο προβλέπονται για την ειδική επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η πρώτη αφορά αναδρομικά τα ενοίκια του 2024 και η καταβολή της έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η δεύτερη αφορά τα μισθώματα του 2025 και αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου ενοικίου, δηλαδή πρακτικά σε δύο μηνιαία ενοίκια όταν υπάρχει μίσθωση 12 μηνών. Για παράδειγμα, με ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα, η επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλο προσωπικό Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο, ώστε συνολικά να μπορούν να λάβουν έως δύο ενοίκια. Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ, με το όριο να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, ενώ τα ποσά πιστώνονται στον δηλωμένο IBAN.

Market Pass: Από τις αναφορές και τον Σεπτέμβριο, στη σιωπή

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα για το Market Pass, καθώς το μέτρο που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τους προηγούμενους μήνες δεν αποτέλεσε τελικά μέρος των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Μέχρι και λίγο πριν από τη ΔΕΘ υπήρχαν αναφορές για νέο κύκλο του Market Pass, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ψηφιακό voucher περίπου 40 ευρώ τον μήνα για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών, με σύνδεση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Ο αρχικός σχεδιασμός έδειχνε προς ενεργοποίηση του μέτρου μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ είχε συζητηθεί ακόμη και αναδρομική ισχύς για ορισμένους δικαιούχους.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη επίσημη ημερομηνία έναρξης και το Market Pass δεν ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Έτσι, το τοπίο παραμένει θολό για τα νοικοκυριά που περίμεναν την ενίσχυση. Οι αναφορές για το μέτρο έχουν ουσιαστικά σταματήσει, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για οριστική εγκατάλειψη του σχεδιασμού ή για μετάθεση της εφαρμογής του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και την επιστροφή ενοικίου, για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πληρωμών, το Market Pass παραμένει προς το παρόν χωρίς σαφή ημερομηνία και χωρίς νέα επίσημη ανακοίνωση.