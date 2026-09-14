«Ήταν μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας», είπε ο υφυπουργός Εργασίας.

Μετά τη Νίκη Κεραμέως και ο Κώστας Καραγκούνης τόνισε πως πρόκειται για «προσωπική άποψη» τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης περί επιδόματος ανεργίας διάρκειας δύο μηνών, η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Ήταν μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Το έχει πει πολλές φορές, τον έχω ακούσει να το λέει στο παρελθόν. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Γίνεται μια περαιτέρω συζήτηση, καταλαβαίνω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν από μια φράση κάθε κυβερνητικού στελέχους να πιαστούν και να κάνουν αντιπολίτευση», είπε αρχικά ο υφυπουργός Εργασίας, μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε: «Είναι μια προσωπική άποψη, το είπε ο Παύλος, το έχει εξειδικεύσει. Δεν συζητιέται. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος.

Δηλαδή, το να έχω μία άποψη, δεν μπορώ να την εκφέρω; Δεν έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη και από άλλα κόμματα άλλες απόψεις;»

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Κεραμέως: Προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη

Η Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε, υπενθυμίζουμε, με καθυστέρηση 24 ωρών από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέγοντας πως πρόκειται για προσωπική του άποψη. «Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της Κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή, και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση», δήλωσε την περασμένη Παρασκευή.