Σε νέα αιχμηρή παρέμβαση, με σαφείς αναφορές στην Ελλάδα και μήνυμα που δείχνει προς την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, προχώρησε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο γύρω από την υπόθεση του λεγόμενου «μαύρου βαν».

Σε αποκλειστική γραπτή δήλωσή του στον Alpha Κύπρου, ο Ντίλιαν χαιρέτισε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου να τερματίσει την έρευνα που είχε εξαγγελθεί πριν από τρία χρόνια για την υπόθεση. Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει ευθέως την κυπριακή υπόθεση από εκείνη των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεση των δύο βασίστηκε σε «ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, το τελευταίο μέρος της δήλωσής του. Ο Ντίλιαν εξέφρασε την πεποίθηση ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν και θα συμβάλουν, όπως υποστήριξε, στην αποκατάσταση της φήμης του.

Στη συνέχεια ανέβασε τους τόνους, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα που, κατά τη δική του εκδοχή, γνωρίζουν τι πραγματικά έγινε με τις υποκλοπές στην Ελλάδα.

«Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η χρονική συγκυρία της παρέμβασης αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την τοποθέτησή του για τον Ντίλιαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρωθυπουργός είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δημόσιου διαλόγου μαζί του. «Δεν έχω πρόθεση να μπω σε μία τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα δήλωση Ντίλιαν μπορεί να διαβαστεί ως συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης και ως έμμεση απάντηση προς την Αθήνα και το Μέγαρο Μαξίμου.

Ν.Α.