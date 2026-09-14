Ο Ντίλιαν είπε ότι η απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα επιχείρησαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις.

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς της Κύπρου να τερματίσει την έρευνα για την υπόθεση του λεγόμενου «μαύρου βαν» εκφράζει ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, κάνοντας λόγο για μια «σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος».

Ο Ντίλιαν σε δήλωση του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha της Κύπρου υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες είχαν διερευνηθεί εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε έως έξι χρόνια και ότι η πρόσφατη επανεξέταση επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα επιχείρησαν, όπως αναφέρει, να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις «βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Η πλήρης δήλωση του Ταλ Ντίλιαν έχει ως εξής:

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μια σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος.

Οι καταγγελίες που αφορούσαν την υπόθεση του λεγόμενου “μαύρου βαν” διερευνήθηκαν εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε με έξι χρόνια. Το ζήτημα επανεξετάστηκε πρόσφατα, σε ανεξάρτητη βάση, από μια έγκριτη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ακριβώς επειδή τα επίμαχα ζητήματα είχαν ήδη εξεταστεί δεόντως.

Χαιρετίζω και σέβομαι τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα.

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Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά.

Άλλωστε, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε ένα αφήγημα και στα πραγματικά περιστατικά που κρύβονται πίσω από αυτό. Η επανάληψη δεν συνιστά απόδειξη, και οι πολιτικές ή επικοινωνιακές πιέσεις δεν μπορούν να μεταβάλουν τα πραγματικά δεδομένα.

Για μένα, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο “θόρυβος” που έχει δημιουργηθεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων.

Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν».

Αναπάντητα ερωτήματα, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο»

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος», αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν μετά την επίσημη τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον τερματισμό της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «μαύρο βαν» και ευρύτερα για τις παρακολουθήσεις.

Στη γραπτή του τοποθέτηση, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι η έρευνα τερματίστηκε επειδή τα ζητήματα που προτίθετο να εξετάσει η Αρχή είχαν ήδη διερευνηθεί από τις διωκτικές Αρχές κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», η θέση αυτή εγείρει ερωτήματα, καθώς η έρευνα της Αρχής φέρεται να αφορούσε και ζητήματα τα οποία, λόγω του χρόνου κατά τον οποίο προέκυψαν, δεν θα μπορούσαν να είχαν διερευνηθεί στο πλαίσιο της αρχικής ποινικής υπόθεσης του «μαύρου βαν», η οποία έκλεισε με την καταδίκη της ιδιοκτήτριας εταιρείας του οχήματος, WiSpear.

Το δημοσίευμα αναφέρεται ειδικότερα σε δύο περιπτώσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου που αφορούν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, σημειώνοντας ότι η ποινική έρευνα για το «μαύρο βαν» είχε ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο του 2021, οπότε και καταχωρίστηκε η σχετική υπόθεση.

Η πρώτη περίπτωση αφορά, κατά το δημοσίευμα, τον Μιχάλη Αγγελίδη, αδελφό του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος φέρεται να υπήρξε συνέταιρος με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο υπήρχε ενδεχόμενο ασυμβίβαστου από τη στιγμή που ο Σάββας Αγγελίδης καλείτο να αποφασίσει για ενδεχόμενη δίωξη του Άβνι, ενώ ο τελευταίος φέρεται να ήταν συνέταιρος του αδελφού του.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, η οποία, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ήταν συμβεβλημένη με δικηγορικό γραφείο που είχε ως συνιδρυτή τον Σάββα Αγγελίδη και είχε συνεργαστεί με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των παρακολουθήσεων.

Ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει ότι οι δύο αυτές υποθέσεις προέκυψαν στο πλαίσιο της πολυετούς δημοσιογραφικής έρευνάς του και περιλαμβάνονται, μαζί με άλλα στοιχεία, στο βιβλίο «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το συγκεκριμένο βιβλίο αποτέλεσε αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνάς της, η οποία τελικά τερματίστηκε.

Το philenews αναφέρει επίσης ότι επιχείρησε να εξασφαλίσει τηλεφωνική τοποθέτηση από τον Γενικό Εισαγγελέα το πρωί, μετά την ανακοίνωση της Αρχής, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση στην κλήση.

Αυτούσια η τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα

«Σε σχέση με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2026, “αναφορικά με τις ενέργειες για διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση του ‘μαύρου βαν’”, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022 που εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, η Αρχή, με διαβαθμισμένη επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόθεσή της για διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης του “μαύρου βαν”, οι οποίες αναγράφονταν λεπτομερώς στην εν λόγω επιστολή και δεν αφορούσαν στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία. Με την επιστολή της η Αρχή ζητούσε να ενημερωθεί καθηκόντως κατά πόσον, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εμποδίζεται να διεξάγει τη δική της έρευνα.

2. Στις 30 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε επίσης με διαβαθμισμένη επιστολή στην Αρχή ότι, όλες ανεξαιρέτως οι πτυχές που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω επιστολή της είχαν ήδη διερευνηθεί από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, ενημερώνοντας την για το αποτέλεσμα της διερεύνησης και την εξέλιξη της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου.

3. Με βάση την πιο πάνω απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα και δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022, η Αρχή αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα για το “μαύρο βαν”, ενημερώνοντας τον Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή της ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026.

4. Η αναφορά στην παράγραφο 7 της ανακοίνωσης της Αρχής ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία, ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που αυτή περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η Αρχή, ορθά, είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026».