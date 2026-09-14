Το περιστατικό συνέβη στην Άνω Πόλη.

Τη μάχη με τη ζωή έχασε ένας 53χρονος στην Πάτρα, ο οποίος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09) μετά την πτώση του από μπαλκόνι διαμερίσματος.

Όπως μεταδίδει το tempo24, το περιστατικό συνέβη στην οδό Παντοκράτορος στην Άνω Πόλη, όταν ο 53χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.