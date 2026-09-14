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Έξι πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν στη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία καίει ανεξέλεγκτα.

Για 15η μέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε στην Κόνιτσα στις 31 Αυγούστου.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση στο δάσος της Τραπεζίτσας.

Σε νεότερη ενημέρωσή της η πυροσβεστική ανέφερε πως πριν τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 3 ελικόπτερα για την κατάσβεση ενώ στο σημείο παραμένουν 6 πεζοπόρα τμήματα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα το βράδυ της Δευτέρας υπήρξαν νέες μεγάλες εστίες απέναντι από τη Μονή Στομίου.

Η εικόνα από το Forecast Weather αποτυπώνει την εικόνα της φωτιάς πριν από λίγο.

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Οι φλόγες έχουν κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου και καίνε πυκνή βλάστηση στις απόκρημνες πλαγιές πάνω από το ποτάμι, μεταδίδει το Epirus Post με την πυροσβεστική να απαντά επίσημα πως «δεν αποκλείουμε νέα αναζωπύρωση, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή» .

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το ανάγλυφο της περιοχής καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι εστίες βρίσκονται εγκλωβισμένες ανάμεσα σε κατακόρυφους βράχους.

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Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανάρτησε φωτογραφίες γράφοντας πως δυστυχώς ακόμα καίει η φωτιά.

Βίντεο στο instagram απεικονίζει το τεράστιο μέγεθος της φωτιάς στην Κόνιτσα, πριν από μία εβδομάδα.

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