Η κάθοδος των φοιτητών στις πρόωρες εκλογές της Σερβίας αποτελεί την κορύφωση των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου θα συμμετάσχει και επίσημα το φοιτητικό κίνημα της Σερβίας, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (14/09) κατέθεσε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιό του.

Η παράταξη των φοιτητών φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές θα νικήσουν» και κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές πολιτών για τη συμμετοχή στις εκλογές. Στη Σερβία, κάθε κόμμα, συνασπισμός ή ομάδα πολιτών που επιθυμεί κάθοδο στις εκλογές οφείλει να καταθέσει τουλάχιστον 10.000 επικυρωμένες υπογραφές ενηλίκων.

Οι φοιτητές παρέδωσαν τις υπογραφές πραγματοποιώντας πορεία προς την Εκλογική Επιτροπή. Η πορεία ξεκίνησε συμβολικά μπροστά από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και σε αυτή συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, που φώναζαν συνθήματα υπέρ της νίκης στις εκλογές.

250 υποψήφιοι στη «Φοιτητική Λίστα»

Η φοιτητική λίστα περιλαμβάνει συνολικά 250 πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεν είχαν προηγούμενη κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Η επίσημη προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, πρόκειται να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα που προτείνουν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η κάθοδος των φοιτητών στις εκλογές αποτελεί το επόμενο βήμα ενός κινήματος που βρίσκεται εδώ και μήνες στην πρώτη γραμμή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στη Σερβία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις εκλογές και το κυβερνών κόμμα

Το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα είχε καταθέσει μία ημέρα νωρίτερα το δικό του ψηφοδέλτιο στην Εκλογική Επιτροπή. Επικεφαλής της λίστας εμφανίζεται ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από το προεδρικό αξίωμα.

Στην εκλογική διαδικασία θα συμμετάσχει επίσης το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας, το οποίο έχει ήδη καταθέσει το δικό του ψηφοδέλτιο.

Οι διαδηλώσεις που οδήγησαν στις εκλογές

Οι πρόωρες εκλογές πραγματοποιούνται έπειτα από περίπου δύο χρόνια έντονων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι φοιτητές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου την 1η Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το στέγαστρο της εισόδου του ανακαινισμένου σταθμού. Από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Το δυστύχημα προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι φοιτητές έθεσαν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων ζητήματα διαφθοράς, έλλειψης διαφάνειας, πελατειακών σχέσεων και αυταρχικής άσκησης της εξουσίας.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική πολιτική αναμέτρηση για τη Σερβία και θα είναι οι 12ες βουλευτικές εκλογές στη χώρα από το 1990, όταν θεσπίστηκε το πολυκομματικό σύστημα.