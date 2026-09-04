Ο Ράτκο Μλάντιτς, καταδικασμένος μεταξύ άλλων για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, πέθανε στις 27 Αυγούστου.

Για ελλιπή ιατρική φροντίδα και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή στο νοσοκομείο των φυλακών της Χάγης κάνει λόγο η οικογένεια του Ράτκο Μλάντιτς, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην αρχηγός των Σερβοβοσνιακών δυνάμεων δολοφονήθηκε.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γιος του Ράτκο Μλάντιτς, Ντάρκο, ανέφερε ότι ο θάνατος του πατέρα του προήλθε εξαιτίας της αμέλειας στη θεραπεία και της χορήγησης ισχυρών φαρμάκων που επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του. «Η θέση της οικογένειας είναι ότι ο στρατηγός δολοφονήθηκε» τόνισε ο Ντάρκο.

Στην συνέντευξη Τύπου η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας, 7 Σεπρεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα το πρωί η σορός του Μλάντιτς θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ναό του Αγίου Λουκά.

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Ο Ντάρκο Μλάντιτς κάλεσε όσους εκτιμούσαν τον πατέρα του να παραστούν στην κηδεία, παρακάλεσε ωστόσο «να σεβαστούν την στιγμή και το μυστήριο να τελεστεί με αξιοπρέπεια». Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι στην κηδεία του Μλάντιτς θα παραστούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Αναμένεται επίσης να παραβρεθεί η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας όπως και μέλη της κυβέρνησης της Σερβίας.

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Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί εξαιτίας «κρατικών υποχρεώσεων». Η βοήθεια που παρείχε η σερβική κυβέρνηση, παραχωρώντας αεροπλάνο για την μεταφορά της σορού του Μλάντιτς, η διοργάνωση από το υπουργείο Άμυνας τελετής μνήμης στην λέσχη αξιωματικών, αλλά και οι δηλώσεις που ηρωοποιούν τον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντις προκαλούν έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό.

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Η ιρλανδική προεδρία στην ΕΕ καταδίκασε την στάση της σερβικής πολιτικής ηγεσίας ενώ η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, ακύρωσε το ταξίδι της στο Βελιγράδι που ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα.

«Η εξύμνηση του Μλάντιτς που ακολουθεί τον θάνατό του είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομείται η πορεία προς την ΕΕ. Αυτή η πορεία απαιτεί αντιμετώπιση του παρελθόντος, γνήσια συμφιλίωση και σεβασμό για τα θύματα εγκλημάτων πολέμου», αναφέρει σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ η Μάρτα Κος.

{https://x.com/MartaKosEU/status/2095827391285240211}

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε «βλακώδη» την δήλωση της Επιτρόπου υποστηρίζοντας πως έκανε το καθήκον του «για να πραγματοποιηθεί με αξιοπρεπή τρόπο η κηδεία».

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021. Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995 όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.