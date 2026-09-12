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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 12 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 3 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις εστίες της πυρκαγιάς και ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098788248923324814}

Η κινητοποίηση είναι άμεση, με στόχο να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς στη δασική έκταση.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται στενά.