Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται συνεχώς.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στις Λεύκες της Πάρου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν πλέον 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό που έφτασε από τη Σύρο και τη Νάξο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περιοδικά 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου απαιτείται και ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου έχει διαθέσει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του μετώπου.