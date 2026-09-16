Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού.

Την απόφασή του να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1, έπειτα από μία δεκαετία, ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λευτέρης Πράσινος.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος παρουσίαζε μεταξύ άλλων το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, έκανε γνωστή την αποχώρησή του μέσα από μια ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας τα δέκα χρόνια στον σταθμό έναν ιδιαίτερα σημαντικό κύκλο της επαγγελματικής του πορείας.

Στην ανάρτησή του, ο Λευτέρης Πράσινος αναφέρθηκε στις εμπειρίες που αποκόμισε όλα αυτά τα χρόνια, στις ειδήσεις και τα γεγονότα που κλήθηκε να καλύψει, αλλά κυρίως στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, για την εμπιστοσύνη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συναδέλφους του στο Εξωτερικό Δελτίο, καθώς εκτός από την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων είχε εργαστεί και ως συντάκτης διεθνών ειδήσεων.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

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