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Το MEGA News ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η εκπομπή που αναλαμβάνει τα Σαββατοκύριακα.

Το MEGA News ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα» το Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22:00, θα μεταφέρει την ειδησεογραφία της ημέρας με εμπεριστατωμένες αναλύσεις και παρασκήνιο.

Το δελτίο ειδήσεων θα εστιάζει στα κύρια μέτωπα της επικαιρότητας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση μέσα από ζωντανές ανταποκρίσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλυτικά σχόλια για τα γεγονότα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιοτική δημοσιογραφία, το MEGA News επενδύει σε δημοσιογράφους της πρώτης γραμμής με πολυετή εμπειρία και ενεργό ρόλο στην κάλυψη των γεγονότων.