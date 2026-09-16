Από τις 5-12 Οκτωβρίου, μια ομάδα από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ θα βρεθεί στα ελληνικά νησιά σε μια απαιτητική αποστολή: να κρατήσει ζωντανή τη συζήτηση για την ALS και να στηρίξει τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο

Υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν από έναν χάρτη. Και υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν από μια απώλεια.

Για τον Tom Horton, η διαδρομή προς τα ελληνικά νησιά ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν η μητέρα του Anastasia Kaliopi Horton, πέθανε από Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).

Τον Οκτώβριο, ο Tom θα επιστρέψει στην Ελλάδα όχι απλώς ως ταξιδιώτης. Θα βρεθεί στη θάλασσα πάνω σε μια prone paddleboard, σε μια απαιτητική αποστολή ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, έχοντας μαζί του την οικογένεια και τους φίλους του.

Το εγχείρημα ονομάζεται Greek Islands Paddle to Cure ALS και αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία που επιχειρεί να ενώσει δύο κοινότητες ALS, την ελληνική και την αμερικανική.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, η μητέρα του δεν έλαβε τη διάγνωσή της εύκολα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χρειάστηκε περισσότερο από ένας χρόνος εξετάσεων, αβεβαιότητας και λανθασμένων διαγνώσεων μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι έπασχε από ALS. Μια στενή φίλη της, η Marie Pappas, είχε επίσης πεθάνει από τη νόσο λίγα χρόνια νωρίτερα. Η μητέρα του γνώριζε επομένως, τι σήμαινε η διάγνωση και ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη της ασθένειας.

Για τον γιο της, η περίοδος εκείνη ήταν βαθιά τραυματική.

«Το να παρακολουθώ τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας και των λειτουργικών της ικανοτήτων ήταν εξαιρετικά οδυνηρό», περιγράφει ο ίδιος.

Μετά τον θάνατό της, όμως η θλίψη μετατράπηκε σταδιακά σε ανάγκη για δράση.

Κατά τη διάρκεια της ασθένειας της μητέρας του, το ALS Network είχε σταθεί δίπλα στην οικογένεια, παρέχοντας ενημέρωση και υποστήριξη. Ο Tom αισθάνθηκε ότι ήθελε να ανταποδώσει αυτή τη βοήθεια και να συμβάλει ώστε άλλες οικογένειες να έχουν πρόσβαση στην ίδια υποστήριξη.

Το 2007 ξεκίνησε την προσπάθεια Paddling to Cure ALS, συμμετέχοντας στον αγώνα Catalina Classic 32-Mile Open Ocean Prone Paddleboard Race.

Έκτοτε έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 δολάρια για τον σκοπό, ενώ η προσπάθειά του επεκτάθηκε και σε άλλες διοργανώσεις αντοχής. Το 2024 συμμετείχε, μάλιστα, στον Μαραθώνιο της Αθήνας μαζί με τον γιο του.

Αλλά η Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει να αποκτά ξεχωριστή θέση στην ιστορία

Πριν από περίπου μία δεκαετία, ο Tom επισκέφθηκε την Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Ταξίδεψαν σε αρκετά ελληνικά νησιά και εκεί παρατήρησε κάτι που θα έμενε στη σκέψη του.

Κάθε ημέρα φυσούσε ένας σταθερός και δυνατός άνεμος προς την ίδια κατεύθυνση.

Η σκέψη ήταν σχεδόν αυτονόητη: Γιατί να μην προσπαθήσει να διασχίσει τα νησιά πάνω σε μια σανίδα paddleboard;

Η ιδέα παρέμεινε για χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού του. Μέχρι που άρχισε να σχηματοποιείται.

Μια μικρή ομάδα φίλων του είχε ήδη εμπειρία από αποστολές μεγάλης αντοχής, μεταξύ άλλων, στη Μάγχη και στη διαδρομή Κούβα–Μαϊάμι. Η εμπειρία τους τον έπεισε ότι η περιπέτεια στα ελληνικά νησιά θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Οι σανίδες που θα χρησιμοποιηθούν στην αποστολή στην Ελλάδα έχουν μήκος περίπου 3,65 μέτρα. Η ομάδα θα μεταφέρει 8 από αυτές, τις οποίες θα μοιράζονται οι συμμετέχοντες. Συνολικά, η αποστολή αποτελείται από 22 ανθρώπους.

Για την αποστολή έχουν ναυλωθεί δύο σκάφη, ένα γιοτ μήκους 90 ποδιών και ένα καταμαράν μήκους 62 ποδιών. Οι οκτώ σανίδες θα μεταφέρονται στην πλώρη του μεγαλύτερου σκάφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Και υπάρχει ακόμη μια παράμετρος που δεν μπορεί να προγραμματιστεί από πριν. Ο καιρός, που αποφασίζει τη διαδρομή

Η ομάδα δεν γνωρίζει ακόμη ποια ακριβώς αλυσίδα ελληνικών νησιών θα διασχίσει.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον καπετάνιο στις 5 Οκτωβρίου, την ημέρα της αναχώρησης, με βάση τις καιρικές συνθήκες και κυρίως την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων.

Η αποστολή θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου

Για αρκετά μέλη της ομάδας, όμως, το ταξίδι δεν θα τελειώσει εκεί. Μετά την επιστροφή, κάποιοι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα, εξερευνώντας άλλες περιοχές της χώρας.

Για τον Tom, αυτό το ταξίδι είναι ταυτόχρονα αθλητική πρόκληση, οικογενειακή μνήμη και φιλανθρωπική δράση.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της αποστολής είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για μια προσωπική πρωτοβουλία.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα (Hellenic ALS Association) συνεργάζεται με το ALS Network, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ALS, αλλά και η συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο και των οικογενειών τους.

Για τη Sheri Strahl, Πρόεδρο και CEO του ALS Network, αυτή η συνεργασία έχει και έναν ευρύτερο συμβολισμό: οι κοινότητες που αντιμετωπίζουν την ALS δεν χρειάζεται να περιορίζονται από τα φυσικά σύνορα.

Η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίζει τις κοινότητες ALS και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με ALS θα αναλάβει τις δράσεις συγκέντρωσης πόρων για την ενίσχυση του έργου του και την υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με τη νόσο σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δωρεές που θα πραγματοποιούνται μέσω της καμπάνιας του ALS Network θα υποστηρίζουν την αποστολή του οργανισμού. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί στον Ελληνικό Σύλλογο Ατόμων με ALS, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο του στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί την αποστολή στα ελληνικά νησιά μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικές ιστορίες από τη διαδρομή.

Το Greek Islands Paddle to Cure ALS δεν υπόσχεται ότι μια σανίδα paddleboard μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ανίατης μέχρι σήμερα νευροεκφυλιστικής νόσου. Μπορεί όμως να κάνει κάτι διαφορετικό: να μετατρέψει κάθε προσωπική απώλεια από ALS σε συλλογική δράση.

Η πρωτοβουλία Greek Islands Paddle to Cure ALS είναι ανοιχτή σε όσους θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μέσω δωρεάς ή χορηγίας εδώ.

Κάθε συνεισφορά συμβάλλει στο έργο των οργανώσεων που υποστηρίζουν ανθρώπους με ALS και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.