Σημαντική παραμένει την ίδια ώρα η διεθνής ζήτηση για κατοικίες στα ελληνικά νησιά. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθεί να κινείται η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά, με τις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης να καταγράφουν νέες αυξήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία, καθώς πίσω από τη γενική άνοδο καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις από νησί σε νησί, με την Αντίπαρο να ξεπερνά πλέον ακόμη και τη Μύκονο σε επίπεδο ζητούμενων τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights, στα Νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,9%. Στα Νησιά του Ιονίου έφτασε τα 2.531 ευρώ/τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9%, ενώ στην Κρήτη ανήλθε στα 2.250 ευρώ/τ.μ., με την ετήσια άνοδο να φτάνει το 6,9%.

Η μεταβολή είναι ακόμη εντονότερη εάν η σύγκριση γίνει σε βάθος χρόνου. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έως το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 50%.

Ισχυρό ενδιαφέρον από το εξωτερικό

Σημαντική παραμένει την ίδια ώρα η διεθνής ζήτηση για κατοικίες στα ελληνικά νησιά. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και ακολουθούν τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή και της εγχώριας ζήτησης, με το Ηράκλειο, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, τα Χανιά και τα Δωδεκάνησα να ακολουθούν.

Αντίπαρος πάνω από Μύκονο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στις Κυκλάδες. Παρά τη γενικότερη ανοδική τάση της νησιωτικής αγοράς, στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο καταγράφονται μικρές ετήσιες μειώσεις, της τάξης του 1% έως 6%, ενώ η Νάξος κινείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Αντίθετα, Αμοργός και Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις ισχυρότερες ετήσιες αυξήσεις.

Η μεγάλη ανατροπή αφορά την Αντίπαρο, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου. Η Αντίπαρος βρίσκεται πλέον στην κορυφή των Κυκλάδων με 7.600 ευρώ/τ.μ., έναντι 7.059 ευρώ/τ.μ. στη Μύκονο και 5.263 ευρώ/τ.μ. στην Πάρο.

Η εξέλιξη στην Αντίπαρο συνδέεται με μια αγορά που διαθέτει σημαντικά μικρότερο απόθεμα κατοικιών προς πώληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση στο νησί κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα 104 ήταν νεόδμητα.

Ανοδικά τα περισσότερα Επτάνησα

Θετική είναι η εικόνα και στα Επτάνησα, όπου οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν στα περισσότερα νησιά σε ετήσια βάση, με εξαίρεση τα Κύθηρα. Τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά.

Οι Παξοί είναι παράλληλα το ακριβότερο νησί του Ιονίου, με μέση ζητούμενη τιμή 3.846 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ/τ.μ. και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ/τ.μ.

Σκιάθος στην κορυφή των Σποράδων

Πιο ήπιες είναι οι ετήσιες μεταβολές στις Σποράδες. Η Σκιάθος διατηρεί την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή, στα 3.521 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με 2.667 ευρώ/τ.μ., η Σκύρος με 2.402 ευρώ/τ.μ. και η Σκόπελος με 2.154 ευρώ/τ.μ.

Κρήτη: Πρωτιά για τα Χανιά

Στην Κρήτη οι τιμές κινούνται ανοδικά, με Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο να εμφανίζουν ετήσιες αυξήσεις. Τα Χανιά εξακολουθούν να αποτελούν την ακριβότερη περιοχή του νησιού, με μέση ζητούμενη τιμή 3.102 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ/τ.μ., το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ/τ.μ. και το Λασίθι με 1.944 ευρώ/τ.μ.

Αυξήσεις σε όλο το Βόρειο Αιγαίο

Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταγράφονται ετήσιες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές σε όλες τις αγορές που εξετάζονται. Η Ικαρία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.846 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν η Χίος με 1.533 ευρώ/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 ευρώ/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 ευρώ/τ.μ.

Άλμα άνω του 30% στη Λέρο

Οι εντονότερες μεταβολές εντοπίζονται σε επιμέρους αγορές των Δωδεκανήσων. Η Λέρος καταγράφει ετήσια αύξηση άνω του 30% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης, ενώ στην Κάλυμνο η αύξηση προσεγγίζει το 20%.

Τέλος, ακριβότερο νησί των Δωδεκανήσων παραμένει η Πάτμος, με μέση ζητούμενη τιμή 5.000 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ/τ.μ.