Αν υπάρχει ένας μήνας που η Ελλάδα αποκαλύπτει ίσως την πιο όμορφη πλευρά της, τότε αυτός είναι ο Σεπτέμβριο. Τρεις προορισμοί που αξίζει να επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε την αυθεντική πλευρά τους.

Αν και ο Αύγουστος σιγά – σιγά υποχωρεί, οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδανικές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα και εκδρομές σε προορισμούς και νησιά που αναδεικνύουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, ειδικότερα το μήνα του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου φαντάζει ιδανικός για μία σύντομη απόδραση, με τη λίστα να τη συμπληρώνουν τρία ξεχωριστά νησιά που φιλοξενούν σημαντικές εκδηλώσεις και διατηρούν ζωντανή την πλούσια τοπική τους παράδοση.

Ο λόγος για τη Σίφνο, τις Σπέτσες και την Ικαρία. Τρία νησιά, τρεις διαφορετικοί κόσμοι, τρεις επιλογές για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν μεγάλες γιορτές, παραδόσεις, μουσική, γαστρονομία και γεγονότα που αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα τους.

Σίφνος, Σπέτσες και Ικαρία – Τρία νησιά που πρέπει να επισκεφθείτε τον Σεπτέμβριο

Πολλά από τα νησιά της χώρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και στις αρχές του φθινοπώρου φιλοξενούν ιδιαίτερες εκδηλώσεις που χαρίζουν μία διαφορετική χροιά στην συνολική απόδραση.

Σίφνος

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Η Σίφνος είναι ένας από τους προορισμούς που ταιριάζει ιδανικά για τον μήνα του Σεπτεμβρίου την ώρα που ο μαζικός τουρισμός αρχίζει να φθίνει και τα γραφικά χωριά, τα σοκάκια και οι πλατείες του νησιού γίνονται σημείο αναφοράς για όσους επιλέγουν ένα Σαββατοκύριακο του φθινοπώρου για να ξεκουραστούν.

Στο νησί τον Σεπτέμβριο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές», μία γιορτή που τιμά την παραδοσιακή γαστρονομία του τόπου.

Ειδικότερα, ο Αρτεμώνας, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού, μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της γαστρονομίας και της παράδοσης. Το φεστιβάλ φέρνει στη Σίφνο γεύσεις, προϊόντα, συνταγές και πολιτιστικά στοιχεία από διάφορα νησιά των Κυκλάδων αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Για το 2026, η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Δεν πρόκειται απλώς για μια γιορτή φαγητού. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε τη Σίφνο μέσα από την κουζίνα της και να καταλάβετε γιατί η γαστρονομική της παράδοση αποτελεί τόσο σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της.

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Σπέτσες

Οι Σπέτσες αποτελούν έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του Αργοσαρωνικού, συνδυάζοντας τη ναυτική ιστορία, την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τη φυσική ομορφιά, ενώ ο Σεπτέμβριος θεωρείται η ιδανική περίοδος για να τις ανακαλύψετε.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του νησιού έγκειται στο γεγονός ότι οι μετακινήσεις δεν πραγματοποιούνται με οχήματα και αυτοκίνητα αλλά με ποδήλατα και φυσικά με τα πόδια.

Κάθε Σεπτέμβριο το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών της Αρμάτας, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές εκδηλώσεις των Σπετσών, που τιμά τη ναυμαχία του Σεπτεμβρίου του 1822.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις κορυφώνονται με την εντυπωσιακή αναπαράσταση της ναυμαχίας στο Παλιό Λιμάνι, όπου ένα ομοίωμα πλοίου φλέγεται μέσα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό με πυροτεχνήματα.

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Ικαρία

Η Ικαρία είναι ένας από τους προορισμούς που ξεχωρίζει για τον χαλαρό του χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες εορταστικές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που διοργανώνονται στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για έναν τόπο που ξεχωρίζει για τον αυθεντικό του χαρακτήρα, τη ζωντανή παράδοση και, φυσικά, τα περίφημα πανηγύρια του. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί ιδανική περίοδο για να γνωρίσει κανείς αυτή την πλευρά του νησιού, καθώς πραγματοποιούνται αρκετές τοπικές γιορτές σε χωριά και οικισμούς.

Με μουσική, παραδοσιακούς χορούς, ντόπιο κρασί και φαγητό, τα ικαριώτικα πανηγύρια δεν αποτελούν απλώς πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά μια αυθεντική εμπειρία που φέρνει επισκέπτες και ντόπιους πιο κοντά στην παράδοση.

Έτσι, όπως κάθε Σεπτέμβριο, έτσι και φέτος έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων με το πανηγύρι του Προφήτη Ζαχαρία στα Νέγια στις 5 Σεπτεμβρίου να δίνει το σύνθημα της έναρξης.

Αντίστοιχα, στις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται πανηγύρια για το Γενέθλιο της Παναγίας στην Πλαγιά και στο Κεραμέ Αγίου Κηρύκου. Στις 17 Σεπτεμβρίου η παράδοση συνεχίζεται με τα πανηγύρια της Αγίας Σοφίας στον Κάμπο και στο Μονοκάμπι, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το πανηγύρι του Αγίου Ευσταθίου στο ξωκλήσι του Άη Στάθη, πάνω από την Αρέθουσα.

Έτσι, μια απόδραση στην Ικαρία τον Σεπτέμβριο μπορεί να γίνει η αφορμή για να γνωρίσει κανείς το νησί πέρα από τις παραλίες και τα γνωστά αξιοθέατά του, συμμετέχοντας σε μια παράδοση που παραμένει ζωντανή και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ζωής.

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