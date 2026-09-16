Η Αυστραλή Τζοάνα Βίετρζικ τερμάτισε πρώτη στον αγώνα fitness στο Πεκίνο, παρά το ατύχημά της.

Οι διοργανωτές του παγκόσμιου πρωταθλήματος indoor fitness Hyrox ζήτησαν συγγνώμη και δεσμεύτηκαν για άμεσες αλλαγές στους κανονισμούς, αφότου επιτράπηκε σε Αυστραλή αθλήτρια να τερματίσει - και να κερδίσει - σε διοργάνωση στο Πεκίνο, παρόλο που «λερώθηκε» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Βίντεο της κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ, Τζοάνα Βίετρζικ, από το αγώνισμα του Σαββάτου τη δείχνουν να συνεχίζει τις απαιτητικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κοινόχρηστο εξοπλισμό, ενώ τα περιττώματα ήταν εμφανή στα πόδια της. Το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας της Hyrox, αλλά και για την ευθύνη των αθλητών.

Το Hyrox, μια όλο και πιο δημοφιλής διοργάνωση fitness που ξεκίνησε από τη Γερμανία το 2017, διεξάγεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην ηπειρωτική Κίνα στα τέλη του 2024.

Σε κάθε αγώνα, οι συμμετέχοντες εναλλάσσουν το τρέξιμο ενός χιλιομέτρου με σταθμούς ασκήσεων υψηλής έντασης - οι οποίοι περιλαμβάνουν κωπηλατικό μηχάνημα, σπρώξιμο ελκήθρου (sled push), burpees, ρίψεις μπάλας (medicine ball) και προβολές με σάκο άμμου.

Πριν από το περιστατικό του Σαββατοκύριακου, οι επίσημοι κανονισμοί προέβλεπαν ποινές για μικρές παραβάσεις, όπως η ρίψη σκουπιδιών στη διαδρομή, το φτύσιμο ή το φύσημα της μύτης στο έδαφος. Δεν υπήρχε όμως κανένα άμεσο πρωτόκολλο για την παρουσία κοπράνων.

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Ο συνιδρυτής της Hyrox, Μόριτζ Φέρστε, ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram από όλους όσοι επηρεάστηκαν «άμεσα ή έμμεσα» από το συμβάν.

«Η Hyrox έκανε λάθος που δεν αντέδρασε αμέσως κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν τέλει, είναι δική μου δουλειά να προβλέπω τέτοια πιθανά περιστατικά - και δεν το έκανα», ανέφερε ο Φέρστε, προσθέτοντας ότι η Hyrox προχώρησε σε «άμεσες τροποποιήσεις του κανονισμού».

«Από αυτή τη στιγμή, τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες και διαδικασίες ώστε να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον».

Σε δηλώσεις που εξέδωσαν η Hyrox China και η Hyrox World, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι οι διάδρομοι που επηρεάστηκαν απομονώθηκαν για βαθύ καθαρισμό, ο μολυσμένος εξοπλισμός απομακρύνθηκε και οι μοκέτες του χώρου αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν συνεχιστεί ο αγώνας την επόμενη ημέρα.

«Μετά το περιστατικό, η οργανωτική επιτροπή έκλεισε και απομόνωσε αμέσως την πληγείσα περιοχή και τη διαδρομή, προχωρώντας σε πλήρη απολύμανση», ανέφεραν οι διοργανωτές της Hyrox China.

Από την πλευρά της, η Hyrox World σημείωσε ότι διαθέτει σαφή ιατρικά πρωτόκολλα και διαδικασίες για βιολογικούς μολυσματικούς παράγοντες, αλλά «τα πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για τον πρωταθλητισμό και εκείνα για τη μαζική συμμετοχή μπερδεύτηκαν, δημιουργώντας ασάφεια ως προς την εφαρμογή και την κατανόησή τους».

Η «διάρροια του δρομέα» δεν είναι σπάνιο φαινόμενο

Η Βίετρζικ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο ατομικό γυναικών του Hyrox, ήταν προσκεκλημένη στη διοργάνωση του Πεκίνου. Η ίδια δημοσίευσε (και στη συνέχεια διέγραψε) μια selfie στο Instagram Story της μέσα από αυτό που φαινόταν να είναι δωμάτιο νοσοκομείου, γράφοντας: «Τα δίνεις όλα ή πας σπίτι σου… η νίκη είναι νίκη. Σοβαρά τώρα, ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Θα επιστρέψω σύντομα x».

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αθλητές να εμφανίζουν εντερικά προβλήματα και ακράτεια κατά τη διάρκεια αγώνων αντοχής, ιδιαίτερα στους μαραθωνίους. Η Βρετανίδα αθλήτρια Πόλα Ράντκλιφ κέρδισε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου το 2005 αφού υπέφερε από «διάρροια του δρομέα» και χρειάστηκε να σταματήσει στο 35ο χιλιόμετρο για να ανακουφιστεί, σε πλήρη θέα των τηλεοπτικών καμερών.

Χρήστες των social media και άλλοι αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση αμφισβήτησαν την αντίδραση των υπευθύνων και το γιατί επιτράπηκε στη Βίετρζικ να τερματίσει, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των συναθλητών της.

Ο Τζο Χο αθλητής που αγωνίστηκε στο Πεκίνο, δήλωσε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση του περιστατικού: «Για τους ανθρώπους που εκτέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, ενδέχεται να υπάρχουν πραγματικές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις», έγραψε ο Χο στο Instagram. «Πλήρωσα τη Hyrox για να παράσχει μια επαγγελματικά οργανωμένη και ασφαλή διοργάνωση. Έτσι, παρόλο που κατανοώ την πλευρά του αθλητή, τελικά το συμβόλαιο και οι προσδοκίες μου είναι από τη Hyrox. Αν η διοργάνωση αποδέχεται ότι κάτι πήγε λάθος, γιατί δεν προσφέρει στους συμμετέχοντες επιστροφή χρημάτων, πιστωτικά κουπόνια ή κάποια ουσιαστική μορφή αποζημίωσης;»

Μετά τη διαδικτυακή κατακραυγή και τις επιθέσεις που δέχτηκε η Βίετρζικ μόλις ταυτοποιήθηκε το όνομά της, οι διοργανωτές προειδοποίησαν ότι οποιοσδήποτε στέλνει προσβλητικά μηνύματα ή απειλές βίας προς την αθλήτρια θα αποκλείεται από όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις.

Πηγή: Guardian