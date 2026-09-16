Η «έκλειψη του αιώνα» το 2027: Πού να πάτε και πώς να τη φωτογραφίσετε

Στις 2 Αυγούστου 2027 ο ουρανός θα προσφέρει ένα από τα εντυπωσιακότερα φυσικά φαινόμενα των επόμενων δεκαετιών. Η ολική έκλειψη Ηλίου θα διασχίσει τη νότια Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με ορισμένες περιοχές να απολαμβάνουν περισσότερα από έξι λεπτά ολικής έκλειψης.

Το Λούξορ της Αιγύπτου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς εκεί η ολικότητα θα διαρκέσει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, η μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι το 2114.

Ωστόσο, οι φωτογράφοι έχουν στη διάθεσή τους μια τεράστια διαδρομή για να επιλέξουν το ιδανικό σημείο.

Το πρώτο βήμα είναι η σωστή θέση

Για να δείτε τον Ήλιο σε πλήρη έκλειψη, πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεστε μέσα στη ζώνη ολικότητας. Μια έκλειψη 99% δεν προσφέρει την ίδια εμπειρία ούτε τις ίδιες φωτογραφικές δυνατότητες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεστε ακριβώς στην κεντρική γραμμή. Λίγα χιλιόμετρα προς την άκρη της ζώνης μπορεί να σημαίνουν ελάχιστη απώλεια χρόνου, αλλά καλύτερο τοπίο, ευκολότερη πρόσβαση ή μεγαλύτερες πιθανότητες καθαρού ουρανού.

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Οι φωτογράφοι καλό είναι να αποφασίσουν πρώτα τι φωτογραφία θέλουν να τραβήξουν και στη συνέχεια να επιλέξουν το κατάλληλο σημείο λήψης. Χρησιμοποιώντας χάρτες της έκλειψης και ειδικές εφαρμογές, οι φωτογράφοι μπορούν να υπολογίσουν τη θέση του Ήλιου και να βρουν το σωστό σημείο για λήψη.

Από την Ισπανία έως το Μαρόκο

Η νότια Ισπανία αποτελεί μια πρακτική επιλογή για Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Στη Μάλαγα η ολικότητα θα διαρκέσει 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα, στο Κάδιθ 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, ενώ στην Ταρίφα φτάνει τα 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Η Ταρίφα, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό θάλασσας, βουνών και θέας προς το Μαρόκο.

Περνώντας στην απέναντι πλευρά του στενού, το Μαρόκο προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια. Η Ταγγέρη φτάνει τα 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, ενώ το Τετουάν τα 4 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Η Σεφσαουέν προσφέρει 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, αλλά το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της πόλης μπορεί να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό φόντο.

Οι επιλογές στη Βόρεια Αφρική

Η Αλγερία προσφέρει επίσης ενδιαφέρουσες επιλογές, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν λιγότερο τουριστικά σημεία. Στο Οράν η ολικότητα θα διαρκέσει 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, ενώ στο Μοσταγκανέμ 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.

Στην Τυνησία, το τοπίο της ερήμου προσφέρει μοναδικές δυνατότητες. Το Sidi Bouhlel, γνωστό ως «Star Wars Canyon», θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πιο ξεχωριστά φωτογραφικά σκηνικά της έκλειψης. Στη Σφαξ, η ολικότητα θα φτάσει τα 5 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα.

Η Αίγυπτος είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός προορισμός, αλλά όχι απαραίτητα ο πιο εύκολος. Στο Λούξορ η έκλειψη θα διαρκέσει 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, με τους αρχαίους ναούς να προσφέρουν μοναδικό σκηνικό.

Ωστόσο, το Λούξορ αναμένεται να κατακλυστεί από επισκέπτες, ενώ η πρόσβαση σε ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους πιθανότατα θα είναι περιορισμένη. Παράλληλα, ο Ήλιος θα βρίσκεται περίπου 82° πάνω από τον ορίζοντα, σχεδόν κατακόρυφα, γεγονός που θα δυσκολέψει ιδιαίτερα όσους θέλουν να φωτογραφίσουν την έκλειψη μαζί με έναν αρχαίο ναό στο ίδιο κάδρο.

Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε τον ουρανό

Η τέλεια φωτογραφία δεν είναι απαραίτητα ένα κοντινό πλάνο του ηλιακού στέμματος. Μπορεί να είναι ένα ευρυγώνιο κάδρο με το τοπίο να βυθίζεται στο σκοτάδι, οι αντιδράσεις των ανθρώπων ή μια πανοραμική καταγραφή της σκιάς της Σελήνης.

Το σημαντικότερο είναι η προετοιμασία: επιλέξτε από νωρίς το σημείο, δοκιμάστε τον εξοπλισμό σας, έχετε εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση συννεφιάς και αυτοματοποιήστε όσες ρυθμίσεις μπορείτε.

Όταν η σκιά της Σελήνης φτάσει στις 2 Αυγούστου 2027, ίσως η καλύτερη συμβουλή να είναι και η πιο απλή: αφήστε για λίγο τη φωτογραφική μηχανή στην άκρη και κοιτάξτε ψηλά.

Με πληροφορίες από digitalcameraworld.com