Ο Eric Edwards εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια σε McDonald’s στο Κόβεντρι της Αγγλίας.

Ένας 91χρονος χήρος που εργάζεται σε McDonald’s στη Βρετανία έχει συγκεντρώσει πλήθος θετικών σχολίων στο διαδίκτυο, μετά τη viral ανάρτηση μιας οικογένειας για την όμορφη συνάντηση που είχε μαζί του.

Ο Eric Edwards, του οποίου η σύζυγος πέθανε πριν από 24 χρόνια, εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια στο McDonald’s που βρίσκεται στο Gallagher Retail Park, στο Κόβεντρι της Αγγλίας, σύμφωνα με το BBC.

«Αν είναι κάτι που κάνεις και εξακολουθείς να το κάνεις αρκετά καλά, το απολαμβάνεις και σε κρατάει δραστήριο, γιατί να σταματήσεις;» δήλωσε στο BBC, όταν ρωτήθηκε γιατί συνεχίζει να εργάζεται.

Ο Edwards έγινε γνωστός στο διαδίκτυο όταν μια οικογένεια γνωστοποίησε σε ομάδα του Facebook, τη Spotted Coventry City, μια γλυκιά στιγμή που έζησε μαζί του.

«Εγώ, ο σύζυγός μου και οι τρεις κόρες μας πήγαμε χθες στα McDonald’s στο Gallagher Retail Park και θέλουμε απλώς να αφήσουμε ένα πολύ όμορφο σχόλιο για τον ηλικιωμένο κύριο που εργάζεται εκεί», έγραψε η οικογένεια. «Μαζεύει τα σκουπίδια και βοηθά τους πελάτες όταν χρειάζεται. Είναι πραγματικά ένα στολίδι για τα McDonald’s.»

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Πρόσθεσαν ότι ο Edwards «αφιέρωσε χρόνο για να μιλήσει με τα παιδιά μου, να τους βρει βιβλία ζωγραφικής και να συζητήσει μαζί μας για τη ζωή του».

«Είναι υπέροχος άνθρωπος και το γεγονός ότι εργάζεται στα 91 του χρόνια είναι εκπληκτικό», κατέληγε η ανάρτηση στο Facebook. «Ελπίζουμε αυτή η δημοσίευση να φτάσει σε κάποιον από τα McDonald’s, ώστε να λάβει την αναγνώριση που του αξίζει».

Αδρεναλίνη

Ο Edwards εξεπλάγη από την ξαφνική δημοσιότητα που απέκτησε.

«Πήρε τεράστιες διαστάσεις», είπε στο BBC αναφερόμενος στη viral ανάρτηση. Θμάται την οικογένεια να κάθεται κοντά στο σημείο όπου εργαζόταν και να συζητά μαζί τους όσο περίμεναν το φαγητό τους στο πολυσύχναστο εστιατόριο.

Πριν εργαστεί στα McDonald’s, ο Edwards είχε δουλέψει μεταξύ άλλων στη General Electric Company, στη Daimler Motors και στο Walsgrave Hospital. Όπως είπε στο BBC, η δουλειά του στην αλυσίδα fast food τον βοηθά να διατηρεί ζωντανό το πνεύμα του.

«Έχω κάνει άλμα με αλεξίπτωτο στην Κούβα, αιωροπτερισμό στη Βραζιλία και ανέβηκα στον Principality Tower στο Κάρντιφ μαζί με την κόρη μου. Εκεί περπατήσαμε στην άκρη της οροφής και στη συνέχεια κατεβήκαμε με zip line», είπε. «Μου αρέσουν όλα αυτά που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Πράγματα που κάνουν την καρδιά σου να χτυπά λίγο πιο δυνατά. Πράγματα που σου προσφέρουν λίγη έξαψη και ενθουσιασμό», πρόσθεσε.

«Δεν μετρούν οι στιγμές που παίρνεις ανάσα, αλλά εκείνες που σου κόβουν την ανάσα», είπε.

Με πληροφορίες από People.com