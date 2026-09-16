To ΣΕΥΥΠ δεν καταργήθηκε για να γίνουν λιγότεροι έλεγχοι. Καταργήθηκε, υποτίθεται, για να γίνουν καλύτεροι, κάτι που μάλλον δεν ισχύει.

Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που χρειάζονται μήνες ή ακόμα και χρόνια για να κριθούν στην πράξη. Και υπάρχουν φορές που την απάντηση τη δίνει τελικά η ίδια κυβέρνηση που τις πήρε.

Το 2019, με έναν από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι γνωστοί «Ράμπο της Υγείας». Οι αρμοδιότητές της Υπηρεσίας μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στο πλαίσιο του περιβόητου «Επιτελικού Κράτους».

Η δικαιολογία τότε ήταν ο «εξορθολογισμός»: μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και, κυρίως, κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των διαφορετικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ανέφερε η σχετική αιτιολογική έκθεση (σελ.62) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Με άλλα λόγια, το ΣΕΥΥΠ δεν καταργούνταν για να γίνουν λιγότεροι έλεγχοι. Καταργούνταν, υποτίθεται, για να γίνουν καλύτεροι.

Επτά χρόνια αργότερα, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα: ένα σοβαρό κενό στους εξειδικευμένους ελέγχους στον χώρο της Υγείας. Οι παλιοί επιθεωρητές εντάχθηκαν σε έναν πολύ ευρύτερο μηχανισμό, ενώ δεν υπάρχει εύκολα διαθέσιμη πλήρης δημόσια εικόνα που να επιτρέπει να συγκριθεί το ελεγκτικό έργο πριν και μετά την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ.

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Και κάπου εδώ έρχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη επειδή «το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει», αναγνώρισε ότι υπάρχει κρατική ευθύνη και, μιλώντας για την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ, πέταξε και τη φράση που λέει σχεδόν όλη την ιστορία: «Όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη».

Μόνο που δεν έμεινε εκεί.

«Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία», είπε ο υπουργός, αφού προηγουμένως παραδέχθηκε ότι οι γιατροί που κάνουν σήμερα ελέγχους για λογαριασμό του ΙΣΑ «δεν είναι εκπαιδευμένοι ελεγκτές».

Χρειάστηκαν, δηλαδή, επτά χρόνια για να φτάσουμε από τον «εξορθολογισμό» του 2019 στη συζήτηση για την επανασύσταση αυτού ακριβώς που καταργήθηκε, κάτι που τόνισε και η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

Και ίσως η φράση του Άδωνι Γεωργιάδη να είναι τελικά η καλύτερη αποτίμηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης: πράγματι, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη. Μόνο που στην Υγεία το κόστος μιας λανθασμένης πολιτικής δεν μετριέται μόνο σε οργανογράμματα και υπηρεσίες.

Μ. Καλ.