Νέο... ένοικο αποκτά το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό, καθώς η παιδοκτόνος του Πύργου, η οποία σκότωσε τέσσερα μωρα και κατηγορείται και για τη δολοφονία ενός πέμπτου, αναχώρησε για τις φυλακές του Ελαιώνα και τη θέση της στη γυναικεία πτέρυγα θα πάρει η Ιωάννα Γάκα.

Στο κελί που μέχρι πριν από λίγες ώρες φιλοξενούσε την Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να κρατηθεί η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη μεταφορά της στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Η γιατρός μεταφέρθηκε στη γυναικεία πτέρυγα, όπου κρατούνται μεταξύ άλλων γυναίκες που κατηγορούνται για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων. Την ίδια ώρα, η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα, με αποτέλεσμα το κελί που κατείχε μέχρι σήμερα στον Κορυδαλλό να παραχωρηθεί στη γιατρό.

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Σε διαφορετικό κελί ο γιατρός

Ο γιατρός που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση κρατείται σε διαφορετικό χώρο, στη λεγόμενη VIP πτέρυγα των φυλακών, όπου βρίσκονται και οι πρώην αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος.

Για τους δύο κατηγορούμενους έχουν αποφασιστεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα προαυλίζονται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους.

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Η συναυλία του Μαζωνάκη στις φυλακές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σχέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε πραγματοποιήσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές το 2023, χωρίς την παρουσία καμερών και δημοσιογράφων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες, στοιχείο που φέρεται να συνεκτιμήθηκε κατά τη λήψη της απόφασης για τη μεταφορά και την κράτηση της γιατρού στη συγκεκριμένη πτέρυγα.