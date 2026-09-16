O 62χρονος υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 62χρονος υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός είναι το νέο πρόσωπο που εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για το πρόσωπο στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος επέλεξε να μεταβεί αυτοβούλως σήεμρα στην Ευελπίδων, προκειμένου, όπως δήλωσε, να συμβάλει με τη μαρτυρία του στην ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, μιλώντας στα ΜΜΕ εμφανίστηκε ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί η παρουσία του στην υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Από το πρωί με διασύρετε. Ήρθα στην Ευελπίδων να συμβάλλω με τη μαρτυρία μου στην υπόθεση Μαζωνάκη»

Ο 62χρονος έχει ήδη κληθεί από τον ανακριτή, με την κατάθεσή του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, πάντως, ο ίδιος δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα γνωρίζει ή για τη σχέση του με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

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Το όνομα του Νάσου Κομιανού συνδέθηκε με την υπόθεση μετά τον εντοπισμό από τις Αρχές μιας φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να είχε σταλεί από το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής βρισκόταν για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γιατρός είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες, στις 14:43 και στις 14:44, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον τραγουδιστή ξαπλωμένο, με το κεφάλι του γερμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά.

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Το κρίσιμο στοιχείο για τις Αρχές ήταν να εντοπιστεί ο παραλήπτης της μίας από τις δύο φωτογραφίες. Η έρευνα οδήγησε τελικά στον 62χρονο υπνοθεραπευτή. Ο ίδιος κάνει λόγο για επαγγελματική συνεργασία με τη γιατρό.

Παράλληλα τόνισε ότι η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι ο ίδιος θεωρεί πως πρέπει να καταθέσει όσα γνωρίζει. Ενώ δεν θέλησε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του ή την επικοινωνία του με τη γιατρό, παραπέμποντας στην κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή. Έτσι, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη Δευτέρα, όταν ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να δώσει επίσημα τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

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Τι αναμένεται να εξετάσει ο ανακριτής

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η επαγγελματική σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η επικοινωνία που είχαν, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε στο κινητό του η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τις επαφές των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν το χρονικό των γεγονότων πριν και μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Πλέον, οι απαντήσεις που θα δώσει ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να φωτίσουν περισσότερο τη σχέση του με τη γιατρό και κυρίως το πώς και γιατί έφτασε σε εκείνον η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωριμία με τον Μαζωνάκη και το προγραμματισμένο ραντεβού

Νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής σε δηλώσεις του στο MEGA τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επικεπτόταν για χρόνια την γιατρό του Κολωνακίου ενώ εκείνος τον είχε γνωρίσει μόλις την περασμένη Δευτέρα. «Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα. Δεν ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Και από κει και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα που λέτε. Δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Το διαβάζει το σώμα του αλλουνού, ας πούμε; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα.Θέλω να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αυτό είναι. Μας έχει πονέσει όλους, ξέρετε. Μας έχει διαλύσει όλη αυτή η ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον… ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη. Ήταν πελάτης χρόνια στη Γ… τουλάχιστον από το ’15».

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