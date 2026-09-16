Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τοποθετείται δίπλα σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του κλάδου, όπως οι Vinci, Ferrovial, ACS, Hochtief, Eiffage και Sacyr.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται πλέον στις τρεις κορυφαίες επιλογές της Santander στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών και κατασκευών, με τον διεθνή οίκο να ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 62 ευρώ από 58 ευρώ και να διατηρεί τη σύσταση «Outperform». Ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια διαβλέπει στο θετικό σενάριο, στο οποίο η αποτίμηση μπορεί να οδηγήσει την τιμή της μετοχής έως τα 72 ευρώ.

Στη νέα έκθεση με τίτλο «King of the Greek Motorway Market», η Santander εκτιμά ότι η επενδυτική ιστορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε διαφορετική φάση μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου των 659 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με την ανάλυση, μετατοπίζεται πλέον από την ανάδειξη της αξίας των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων στην επανεπένδυση κεφαλαίων και στη δυνατότητα δημιουργίας νέας υπεραξίας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση αναμένεται να διαδραματίσει το χαρτοφυλάκιο νέων έργων παραχώρησης στην Ελλάδα. Η Santander αναγνωρίζει ότι η ισχυρή άνοδος της μετοχής από την αρχή του έτους έχει περιορίσει τα χαρακτηριστικά «deep value» που εμφάνιζε στο παρελθόν, εκτιμά ωστόσο ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου μέχρι να αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση η αξία των έργων του ομίλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συγκεκριμένη αξιολόγηση καθώς περιλαμβάνεται σε κλαδική μελέτη άνω των 200 σελίδων για τις ευρωπαϊκές υποδομές και κατασκευές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τοποθετείται δίπλα σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους του κλάδου, όπως οι Vinci, Ferrovial, ACS, Hochtief, Eiffage και Sacyr. Παρά την πιο επιλεκτική στάση που υιοθετεί συνολικά απέναντι στον ευρωπαϊκό κλάδο, η Santander εντάσσει την ελληνική εταιρεία στις τρεις βασικές επιλογές της.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές αναδεικνύει, σύμφωνα με την έκθεση, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης. Στη Γαλλία, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ζητήματα που συνδέονται με τη λήξη μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης και τον κίνδυνο υψηλότερης φορολόγησης, ενώ στη Βόρεια Αμερική ο ανταγωνισμός εντείνεται, οδηγώντας σε επιθετικότερες προσφορές για νέα έργα.

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Αντίθετα, η Santander χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά αυτοκινητοδρόμων ως «sweet spot», βλέποντας μπροστά έναν νέο κύκλο μεγάλων παραχωρήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν άλλωστε έναν από τους βασικούς πυλώνες του ομίλου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει το νεότερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων στην Ευρώπη, με σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίπου 27 ετών, ενώ ελέγχει πάνω από το 85% της κυκλοφορίας στους παραχωρημένους οδικούς άξονες της Ελλάδας.

Η Santander θεωρεί ότι η πραγματική αξία αυτού του χαρτοφυλακίου δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στη χρηματιστηριακή αποτίμηση. Υπολογίζει ότι η αξία του μπορεί να κορυφωθεί κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ το 2032, ενώ προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του αναλογικού EBITDA των αυτοκινητοδρόμων, από 353 εκατ. ευρώ το 2025 σε 667 εκατ. ευρώ το 2030. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 14%.

Σημαντικό μέρος της επενδυτικής εξίσωσης αποτελούν και οι μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές των παραχωρήσεων. Η Santander υπολογίζει ότι τα συνολικά μερίσματα που μπορούν να αποφέρουν έως τη λήξη τους προσεγγίζουν τα 13,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπει καθαρή ταμειακή θέση περίπου 400 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής το 2026, στοιχείο που ενισχύει την οικονομική ευελιξία του ομίλου.

Στην αποτίμησή της ενσωματώνει επίσης περίπου 600 εκατ. ευρώ πρόσθετης υπεραξίας από την αξιοποίηση των κεφαλαίων της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την εκτίμησή της, η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και η επενδυτική βαθμίδα διευρύνουν τις δυνατότητες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να χρηματοδοτήσει νέα έργα υποδομών με ανταγωνιστικούς όρους και να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Θετική είναι η προσέγγιση της Santander και για τον κατασκευαστικό βραχίονα. Η ΤΕΡΝΑ εκτιμάται ότι ελέγχει περισσότερο από το 50% της εγχώριας αγοράς έργων πολιτικού μηχανικού, έχοντας παράλληλα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 6,6 δισ. ευρώ. Με περιθώριο EBIT 9,3% για το 2025, ο οίκος βλέπει προοπτικές ισχυρής κερδοφορίας σε βάθος ετών, τοποθετώντας μάλιστα τις προβλέψεις του για το EBITDA του συγκεκριμένου κλάδου περίπου 9% υψηλότερα από το consensus της αγοράς.

Η νέα έκθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους αναλυτές. Πρόσφατα ξεκίνησαν κάλυψη της μετοχής η Jefferies και η UBS, με τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, ενώ η Εθνική Χρηματιστηριακή έχει τοποθετήσει τον δικό της πήχη στα 60 ευρώ. Με τη Santander να ανεβάζει πλέον την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ και να βλέπει τα 72 ευρώ στο θετικό σενάριο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο η επόμενη φάση επενδύσεων και οι νέες παραχωρήσεις θα μεταφραστούν στην πρόσθετη αξία που προεξοφλεί ο διεθνής οίκος.