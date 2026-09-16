Η Star Bulk εξέδωσε 4,4 εκατ. νέες μετοχές, αντλώντας περίπου 107,8 εκατ. ευρώ.

Νέο κεφάλαιο στην πορεία της Star Bulk άνοιξε στην Αθήνα, με το χτύπημα του παραδοσιακού κουδουνιού να σηματοδοτεί την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens. Η παράλληλη εισαγωγή, καθώς η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Nasdaq, ενισχύει τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

«Σήμερα κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας στην εταιρεία. Επιστρέφουμε στη χώρα που γεννηθήκαμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της Αθήνας ήταν συνειδητή. «Ήρθαμε στην Αθήνα από επιλογή. Δεν ήρθαμε με την υψηλότερη αποτίμηση. Αφήσαμε χώρο στους επενδυτές να κερδίσουν», πρόσθεσε.

Στην 20ετή διαδρομή της εταιρείας αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Σπύρος Καπράλος. «Πριν από 20 χρόνια ξεκινήσαμε με οκτώ πλοία στις ΗΠΑ. Σήμερα επιστρέφουμε με 145 στην Αθήνα», τόνισε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους νέους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους, επισημαίνοντας ότι αυτή «κερδίζεται δύσκολα και χάνεται γρήγορα».

Ο CEO της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, καλωσόρισε τη Star Bulk με τη φράση «welcome home», σημειώνοντας ότι η εισαγωγή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική αγορά και άλλες ελληνικές ή διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Στη σημασία της κίνησης αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της Euronext, Stephane Boujnah, τονίζοντας ότι η παρουσία μιας ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική αγορά έχει επιχειρηματική λογική και ενισχύει την προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

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Η διαπραγμάτευση των 116.071.386 μετοχών ξεκινά με τιμή αναφοράς τα 27,05 ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 24,50 ευρώ, ενώ η ζήτηση στη δημόσια προσφορά έφθασε τα 656,3 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των έξι φορών.

Η Star Bulk εξέδωσε 4,4 εκατ. νέες μετοχές, αντλώντας περίπου 107,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα, ύψους περίπου 100,4 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση τριών υπό ναυπήγηση πλοίων και σε νέες επενδύσεις για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων.