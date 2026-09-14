Το Euronext αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό διαχειριστή χρηματιστηριακών αγορών και έχει παρουσία σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία.

Ανοιχτή στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης συμφωνίας με την Deutsche Börse, ακόμη και μέσω πλήρους συγχώνευσης, δηλώνει η Διοίκηση του Euronext, βάζοντας εκ νέου στο προσκήνιο ένα σενάριο που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και να οδηγήσει στη δημιουργία ενός χρηματιστηριακού ομίλου συνολικής αξίας περίπου 66 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, άφησε ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο συγχώνευσης με τη μεγαλύτερη ανταγωνίστρια του ομίλου όσο και εκείνο μιας πιο στοχευμένης συνεργασίας που θα αφορούσε τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες των δύο πλευρών.

Μιλώντας στους Financial Times, ο επικεφαλής του Euronext αναφέρθηκε σε ένα σενάριο που συζητείται εδώ και χρόνια και το οποίο, εφόσον υλοποιούνταν, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά «πλανητικής κλίμακας».

Η πιθανή ένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό όμιλο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των ευρωπαϊκών αγορών και να βελτιώσει την ανταγωνιστική τους θέση έναντι των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση και ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της, με στόχο να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια προς επενδύσεις εντός της Ένωσης και να περιοριστεί το χάσμα με τις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού.

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Ο Μπουζνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης μεταξύ Euronext και Deutsche Börse, σημείωσε ωστόσο ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα είχε να αντιμετωπίσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

«Μια συμφωνία που θα είχε νόημα είναι η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων», δήλωσε ο επικεφαλής του Euronext, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των δύο ομίλων.

Το Euronext αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό διαχειριστή χρηματιστηριακών αγορών και έχει παρουσία σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Πέρα από τις χρηματιστηριακές αγορές, ο όμιλος έχει αναπτύξει δραστηριότητες στις υπηρεσίες μετά τη συναλλαγή, στο clearing και στην ενέργεια.

Η χρηματιστηριακή αξία του Euronext διαμορφώνεται περίπου στα 16 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η Deutsche Börse αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης. Διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καθώς και την Eurex, μία από τις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων παγκοσμίως, ενώ διαθέτει επίσης σημαντική παρουσία στις υπηρεσίες μετά τη συναλλαγή.

Η αποτίμηση του γερμανικού ομίλου ανέρχεται σε περίπου 50 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη συνένωση με το Euronext θα δημιουργούσε έναν χρηματιστηριακό κολοσσό συνολικής αξίας περίπου 66 δισ. ευρώ.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αναδιατάξεις στον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό κλάδο, αυξάνοντας το μέγεθος και τη διαπραγματευτική ισχύ των ευρωπαϊκών αγορών και ενισχύοντας την προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στον διεθνή ανταγωνισμό των κεφαλαιαγορών.

Προς το παρόν, πάντως, το σενάριο παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς, όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Euronext, δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η δημόσια τοποθέτησή του, ωστόσο, επαναφέρει στο προσκήνιο μια πιθανή συμφωνία που, εφόσον κάποτε προχωρήσει, θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τον χρηματιστηριακό χάρτη της Ευρώπης.