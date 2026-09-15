Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 338 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 39,95 εκατ. τεμάχια.

Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη, 15 Σεπτέμβρη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.695,21 μονάδες με άνοδο μόλις 0,01%. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 338 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 39,95 εκατ. τεμάχια. Μέσω 24 πακέτων διακινήθηκαν επιπλέον συναλλαγές συνολικής αξίας 17,8 εκατ. ευρώ. Η συνολική εικόνα του ταμπλό παρέμεινε ελαφρώς αρνητική, παρά το οριακά θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη. Συγκεκριμένα, 44 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 54 που υποχώρησαν, ενώ 36 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Πιέσεις καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει στις 3.216 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,48%. Από τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank έχασε 1,33%, η Πειραιώς 1,26% και η Optima 2,38%, ενώ η Credia υποχώρησε κατά 0,52%. Στον αντίποδα, θετικό πρόσημο διατήρησαν η Eurobank με άνοδο 0,21%, η Εθνική Τράπεζα με 0,17% και η Τράπεζα Κύπρου με 0,29%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.926 μονάδες με απώλειες 1,11%, ενώ ακόμη ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να υποχωρεί κατά 2,01% στις 2.995 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, μεταξύ των τίτλων που κινήθηκαν ανοδικά ξεχώρισε η Aktor με κέρδη 3,98%, ενώ η Lamda Development ενισχύθηκε κατά 3,19% και η Motor Oil κατά 2,97%. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έκλεισε με άνοδο 2,35%, η ΕΥΔΑΠ κέρδισε 1,90% και τα ΕΛΠΕ 1,35%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πλευρά των πωλητών, η Viohalco υποχώρησε κατά 1,87%, η Titan έχασε 1,39%, η Cenergy έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,98% και η Jumbo σημείωσε πτώση 0,78%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ισχυρότερη άνοδο σημείωσε ο ΟΛΠ με 5,71%, με την Ελλάκτωρ να ακολουθεί στο +2,21%. Η Quest ενισχύθηκε κατά 1,60%, ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,18%, η ΑΒΑΞ κατά 0,92% και ο Σαράντης κατά 0,65%. Στον αντίποδα, η Intracom έκλεισε με απώλειες 1,38%, η Dimand υποχώρησε κατά 0,76% και η Autohellas κατά 0,54%.

