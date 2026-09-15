Η εικόνα του Αυγούστου εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καθώς ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε κατά 11,2% σε μηνιαία βάση.

Στα 61,13 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών που καταγράφηκαν στην Τειρεσίας κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026, με τα στοιχεία του Αυγούστου να καταγράφουν αισθητή αποκλιμάκωση τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο τέλος Αυγούστου σε 2.368 τεμάχια, συνολικής αξίας 51,58 εκατ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 222 ακάλυπτες επιταγές, αξίας 3,84 εκατ. ευρώ, έναντι 250 επιταγών συνολικού ύψους 8,34 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Η εικόνα του Αυγούστου εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε κατά 11,2% σε μηνιαία βάση, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση της αξίας τους, η οποία έφθασε το 53,95%. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, τα τεμάχια ήταν μειωμένα κατά 34,71% και η αξία κατά 45,48%.

Ιδιαίτερη μεταβλητότητα είχε προηγηθεί τον Ιούλιο, όταν, παρά τη μείωση κατά 12,28% στον αριθμό των επιταγών σε σχέση με τον Ιούνιο, η αξία τους είχε εκτιναχθεί κατά 59,53%, στα 8,34 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, μάλιστα, η αξία των ακάλυπτων επιταγών του Ιουλίου ήταν αυξημένη κατά 51,45%.

Αποκλιμάκωση καταγράφηκε τον Αύγουστο και στις απλήρωτες συναλλαγματικές. Οι νέες εγγραφές ανήλθαν σε 404 τεμάχια, συνολικής αξίας 896.418 ευρώ. Στο οκτάμηνο, ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τις 3.902, με τη σωρευτική αξία να διαμορφώνεται στα 9,55 εκατ. ευρώ. Τον Ιούλιο είχαν καταγραφεί 491 συναλλαγματικές αξίας 1,40 εκατ. ευρώ.

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Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των απλήρωτων συναλλαγματικών υποχώρησε τον Αύγουστο κατά 17,72%, ενώ η αξία τους μειώθηκε κατά 35,8%. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η πτώση ήταν ακόμη εντονότερη, καθώς τα τεμάχια μειώθηκαν κατά 27,47% και τα ποσά κατά 32,26%.

Συνολικά, από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου, οι δύο κατηγορίες αθέτησης πληρωμών αντιστοιχούν σε 6.270 επιταγές και συναλλαγματικές, συνολικής αξίας περίπου 61,13 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις ακάλυπτες επιταγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 51,58 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές προσεγγίζουν τα 9,55 εκατ. ευρώ.