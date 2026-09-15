Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι τιμές των διαμερισμάτων και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, ωστόσο η ένταση των ανατιμήσεων περιορίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το σύνολο του 2025 οι τιμές είχαν αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3%, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Τα νέα διαμερίσματα εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρότερη δυναμική. Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ηλικίας έως πέντε ετών ήταν αυξημένες κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Στα παλαιότερα ακίνητα, ηλικίας άνω των πέντε ετών, η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε στο 5%.

Η εικόνα διαφοροποιείται εάν εξεταστεί το σύνολο του προηγούμενου έτους. Το 2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών στα νέα διαμερίσματα διαμορφώθηκε στο 7,8%, υποχωρώντας σημαντικά από το 10,2% του 2024.

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Αντίθετα, στα παλαιά διαμερίσματα οι ανατιμήσεις παρουσίασαν μικρή επιτάχυνση, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 8,6% το 2025, έναντι 8,4% το 2024. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των αυξήσεων, καθώς οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις δεν καταγράφονται πλέον στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι αυξήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα,οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,7%. Στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας η αύξηση έφθασε το 5,4%, ενώ στις λοιπές περιοχές καταγράφηκε η ισχυρότερη άνοδος, της τάξης του 7,1%. Τα στοιχεία δείχνουν έτσι ότι η ανοδική δυναμική της αγοράς κατοικίας έχει διευρυνθεί γεωγραφικά, με την περιφέρεια να κινείται ταχύτερα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και το 2025. Σε σύγκριση με το 2024, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,6% στην Αθήνα και κατά 9,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις άλλες μεγάλες πόλεις η άνοδος έφθασε το 10,3% και στις λοιπές περιοχές της χώρας το 9,6%.

Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερες κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Για ολόκληρο το 2025, η μέση ετήσια αύξηση στις αστικές περιοχές είχε διαμορφωθεί στο 7,9%.