Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,7%, στα 4.266,49 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει τη Δευτέρα το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 7 Αυγούστου.

Πτωτικά κινείται ο χρυσός την Τρίτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ασκούν πρόσθετες πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,7%, στα 4.266,49 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει τη Δευτέρα το χαμηλότερο επίπεδό της από τις 7 Αυγούστου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ καταγράφουν μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1%, στα 4.307,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται πλέον η συνεδρίαση της Fed, με την απόφαση νομισματικής πολιτικής να αναμένεται την Τετάρτη. Οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα 92% για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εξέλιξη που περιορίζει την ελκυστικότητα του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκου.

Πρόσθετο βάρος στην αγορά ασκεί η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος, η οποία καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Την ίδια ώρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί συνήθως αρνητικά για την τιμή του, καθώς αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποδίδει τόκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πληθωριστικές ανησυχίες ενισχύθηκαν παράλληλα από τη νέα άνοδο του πετρελαίου κατά σχεδόν 2%. Οι αγορές παραμένουν προβληματισμένες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες έθεσαν εκτός λειτουργίας τον αγωγό East-West και δημιούργησαν νέες αμφιβολίες γύρω από την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Κόλπο.

Η γεωπολιτική ένταση παραμένει αυξημένη και στην Υεμένη, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας και ενισχύουν τις θέσεις τους στη δυτική ακτή της χώρας, κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.