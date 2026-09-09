Η παρέμβαση ανοίγει τον δρόμο για την επαναξιοποίηση κτιρίων που σήμερα παραμένουν κενά ή υποχρησιμοποιούνται, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν σημαντικά πολεοδομικά εμπόδια.

Νέες δυνατότητες για την αξιοποίηση επαγγελματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών ακινήτων δημιουργεί η ρύθμιση που διευκολύνει την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες, επιχειρώντας παράλληλα να αυξήσει το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα χωρίς νέα δόμηση.

Η παρέμβαση ανοίγει τον δρόμο για την επαναξιοποίηση κτιρίων που σήμερα παραμένουν κενά ή υποχρησιμοποιούνται, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν σημαντικά πολεοδομικά εμπόδια. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ολόκληρα κτίρια ή τμήματά τους θα μπορούν να αποκτούν χρήση κατοικίας, με τη δυνατότητα να αφορά τόσο ακίνητα εντός σχεδίου όσο και εκτός σχεδίου.

Αδειοδότηση

Κομβικό ζήτημα αποτελεί η διαδικασία αδειοδότησης. Όταν η αλλαγή χρήσης επιφέρει δυσμενέστερες μεταβολές στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης, στα φορτία της στατικής μελέτης ή στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, απαιτείται οικοδομική άδεια και ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Όταν, αντίθετα, η νέα χρήση επιτρέπεται και δεν προκύπτουν τέτοιες μεταβολές, μπορεί να αρκεί η ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Η μετατροπή σε κατοικία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα από χρήσεις γης και όρους δόμησης. Η δυνατότητα περιορίζεται, ωστόσο, αυστηρά στο υφιστάμενο νόμιμο κτιριακό κέλυφος και δεν επιτρέπει αύξηση της δόμησης, της κάλυψης ή του όγκου ούτε νέες προσθήκες.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και εκτός σχεδίου κτίρια που ανεγέρθηκαν νόμιμα με παρεκκλίσεις, εφόσον αυτές έχουν χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται ειδικό περιβαλλοντικό τέλος ίσο με το 5% της αντικειμενικής αξίας της γης.

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Η δυνατότητα επεκτείνεται επίσης σε ακίνητα στα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρεσιών βάσει των νόμων 4178/2013 και 4495/2017, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σημαντικός περιορισμός αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι κατοικίες που θα προκύψουν μέσω της νέας διαδικασίας δεν θα μπορούν να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αλλαγή χρήσης.

Στόχος είναι τα νέα ακίνητα να κατευθυνθούν κυρίως στην ιδιοκατοίκηση και τη μακροχρόνια μίσθωση, δημιουργώντας μια πρόσθετη «δεξαμενή» κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη προσφορά εξακολουθεί να πιέζει την αγορά.