Το κτήμα που δεν βρήκε αγοραστή και τελικά έγινε μια από τις πιο πολύτιμες δωρεές στο Μαλιμπού.

Μια από τις πιο ασυνήθιστες αποφάσεις στην ιστορία των ακινήτων του Μαλιμπού πήρε το 1993 η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, όταν αποφάσισε να δωρίσει την εντυπωσιακή έπαυλή της στο Ramirez Canyon, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ιδιοκτησία, με πέντε κατοικίες, κήπους και συνολική επιφάνεια κτισμάτων περίπου 1.580 τετραγωνικών μέτρων, παρέμενε προς πώληση επί χρόνια. Είχε βγει στην αγορά το 1987 έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως μέχρι το 1993 η ζητούμενη τιμή είχε υποχωρήσει στα 11,5 εκατομμύρια.

Αντί να συνεχίσει την προσπάθεια πώλησης, η Στρέιζαντ συμφώνησε τον Νοέμβριο του 1993 να δωρίσει το κτήμα στη Santa Monica Mountains Conservancy. Κρατικοί εκτιμητές υπολόγισαν τότε την αξία του στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Από ιδιωτικό καταφύγιο σε περιβαλλοντικό κέντρο

Η δωρεά δεν αφορούσε απλώς τη διατήρηση μιας μεγάλης έκτασης γης. Στο κτήμα δημιουργήθηκε το Streisand Center for Conservancy Studies, ένα περιβαλλοντικό ερευνητικό κέντρο που φιλοξενούσε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και διέθετε χώρους για περιβαλλοντικές μελέτες, συνέδρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το κέντρο άρχισε να λειτουργεί, όμως σύντομα αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα, καθώς το κόστος συντήρησης της μεγάλης ιδιοκτησίας ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής σχετικά με την αύξηση των εκδηλώσεων και της επισκεψιμότητας. Αργότερα, η ιδιοκτησία μετονομάστηκε σε Ramirez Canyon Park.

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Πέντε σπίτια και μια ξεχωριστή συλλογή Art Deco

Το Ramirez Canyon δεν ήταν μια απλή πολυτελής κατοικία. Τα πέντε σπίτια βρίσκονταν ανάμεσα σε δέντρα και διαμορφωμένους κήπους, ενώ το καθένα είχε διαφορετικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα κτίσματα υπήρχαν κατοικίες σε αγγλικό εξοχικό στιλ, ένα σπίτι που θύμιζε ανακαινισμένο αχυρώνα, αλλά και μια βίλα με μεσογειακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και εντυπωσιακή αίθουσα προβολών, έκτασης περίπου 186 τετραγωνικών μέτρων.

Ιδιαίτερη θέση κατείχε η συλλογή της Στρέιζαντ από έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα Art Deco. Μία από τις κατοικίες είχε παρουσιαστεί στο Architectural Digest στα τέλη του 1993, αναδεικνύοντας το πάθος της τραγουδίστριας για το Art Deco.

Ένα κτήμα με ιστορία

Η ιδιοκτησία είχε φιλοξενήσει και σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις. Το 1986, η Στρέιζαντ είχε οργανώσει εκεί συναυλία προς ενίσχυση υποψηφίων των Δημοκρατικών για τη Γερουσία. Η εκδήλωση φέρεται να συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τους υποψηφίους, ενώ η τηλεοπτική μετάδοσή της απέφερε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Santa Monica Mountains Conservancy είχε ιδρυθεί το 1981 και μέχρι τότε είχε αποκτήσει περίπου 20.000 στρέμματα. Η δωρεά της Στρέιζαντ θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της περιοχής και, σύμφωνα με τον τότε εκτελεστικό διευθυντή της, Joseph T. Edmiston, ήταν η πολυτιμότερη που είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στην περιοχή των Santa Monica Mountains.

Έτσι, ένα κτήμα που για χρόνια αποτελούσε το απομονωμένο καταφύγιο μιας από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ απέκτησε νέο ρόλο, υπηρετώντας την έρευνα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προστασία της φύσης.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com