Από έφηβος υπάλληλος στα McDonald’s, ιδιοκτήτης έξι εστιατορίων: 65χρονος Βρετανός γιορτάζει μισό αιώνα στην αλυσίδα.

Ο Terry Eagle ξεκίνησε την καριέρα του στα McDonald’s ως έφηβος, το 1976, όταν έπιασε δουλειά μερικής απασχόλησης σε κατάστημα στο Catford, προάστιο του Λονδίνου, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο MyLondon. Εκείνη την εποχή, η αλυσίδα fast food είχε ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στη Βρετανία μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, στο Woolwich.

Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν την υποδοχή των πελατών, την εξυπηρέτηση στο ταμείο και την προετοιμασία των παραγγελιών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 19 ετών, προήχθη σε διευθυντή.

Από υπάλληλος, ιδιοκτήτης έξι εστιατορίων

Θέλοντας να εξελίξει την καριέρα του στην εταιρεία, ο Eagle έκανε αίτηση για να γίνει franchisee και άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο McDonald’s στο Camberwell. Πέντε δεκαετίες αργότερα, έχει πλέον στην ιδιοκτησία του έξι εστιατόρια McDonald’s στο Νότιο Λονδίνο.

«Είμαι πολύ περήφανος που γιορτάζω 50 χρόνια στα McDonald’s UK», δήλωσε ο 65χρονος σήμερα Eagle, σύμφωνα με το MyLondon. «Ξεκινώντας ως μέλος του προσωπικού, δεν είχα φανταστεί τι θα ακολουθούσε».

Όπως πρόσθεσε, «για μένα, η επιχειρηματικότητα ήταν πάντα κάτι περισσότερο από τους αριθμούς, αφορά τους ανθρώπους».

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Στα 50 χρόνια που βρίσκεται στα McDonald’s, ο Eagle δεν έχει δείξει μόνο αφοσίωση στην εταιρεία, αλλά έχει αναπτύξει και έντονη κοινωνική δράση στην τοπική κοινότητα.

Υποστηρίζει ενεργά την απασχόληση ανθρώπων με αναπηρία και συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Για τη συνεισφορά του έχει λάβει τιμητική διάκριση από τη Metropolitan Police, καθώς και τρία κοινοβουλευτικά βραβεία.

Στήριξη στους νέους και την τοπική κοινωνία

Πρόσφατα, ο Eagle συνεργάστηκε με τη φιλανθρωπική οργάνωση Spiral, με στόχο να βοηθήσει νέους ανθρώπους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 200.000 δολάρια για το Ronald McDonald House UK και συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του τοπικού Camberwell House. Κάθε χρόνο, μάλιστα, προσφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα και παιχνίδια στις οικογένειες που φιλοξενούνται εκεί.

«Το να βοηθώ την ομάδα μου να εξελίσσεται, να στηρίζω σημαντικές πρωτοβουλίες για τους νέους, να συγκεντρώνω χρήματα για το Ronald McDonald House και να προσφέρω στην τοπική κοινωνία είναι αυτό που πραγματικά με κινητοποιεί κάθε μέρα», δήλωσε ο Eagle, ευχαριστώντας παράλληλα τους συνεργάτες του για τη στήριξή τους.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπληκτική ομάδα μου», πρόσθεσε. «Δεν θα μπορούσα να έχω αυτή την υπέροχη καριέρα χωρίς αυτούς».

Τον Ιούλιο, η ομάδα του τού επεφύλασσε μια έκπληξη, διοργανώνοντας πάρτι για τα 50 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας στο εστιατόριό του στο Brixton.

Για την περίσταση, ο Eagle φόρεσε ένα ξεχωριστό αξεσουάρ: μια γραβάτα που του είχε χαρίσει ο Fred Turner, πρώην διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από People.com