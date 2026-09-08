Το κύμα των αγωγών για την αλλουλόζη δεν αφορά πλέον μόνο την Chobani.

Στο στόχαστρο νέων αγωγών βρίσκονται το τελευταίο διάστημα προϊόντα που προωθούνται ως «sugar free», με τη διαμάχη να εστιάζει στην αλλουλόζη, ένα γλυκαντικό που ο FDA κατατάσσει επίσημα στα σάκχαρα, εγείροντας ζητήματα παραπλάνησης των καταναλωτών.

Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη βρίσκονται εταιρείες που πωλούν ποτά και σνακ με την ένδειξη «μηδενική ζάχαρη» (zero-sugar), καθώς ο ισχυρισμός τους ότι το γλυκαντικό αλλουλόζη δεν θεωρείται ζάχαρη δέχεται ισχυρό νομική αμφισβήτηση.

Μετά την παρέμβαση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατά της Chobani για το θέμα της επισήμανσης των προϊόντων της, μια σειρά από νέες αγωγές ζητούν να εξεταστεί αν ο όρος «μηδενική ζάχαρη» παραπλανά τελικά το καταναλωτικό κοινό.

Τι συμβαίνει

Σύμφωνα με το Food Dive, στις 24 και 25 Αυγούστου κατατέθηκαν συλλογικές προσφυγές κατά της εταιρείας ποτών Liquid Death αλλά και της παραγωγού των πρωτεϊνικών μπαρών David. Και στις δύο περιπτώσεις, αμφισβητείται νομικά αν μπορούν να διαφημίζονται ως «χωρίς ζάχαρη» προϊόντα που περιέχουν αλλουλόζη.

Οι υποθέσεις αυτές βρίσκουν έρεισμα μετά τις εξελίξεις στην δικαστική διαμάχη της Chobani, η οποία είχε ισχυριστεί ότι μια οδηγία του FDA από το 2020 επέτρεπε στις εταιρείες να πλασάρουν προϊόντα με αλλουλόζη ως «zero-sugar», όσο ο Οργανισμός εξέταζε το ζήτημα. Ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε να προχωρήσουν εκ νέου οι προσφυγές κατά της εταιρείας για τα γιαούρτια της, καθώς επίσημο έγγραφο που κατέθεσε ο FDA στο δικαστήριο κατέρριψε τη γραμμή υπεράσπισης της εταιρείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η αλλουλόζη εμπίπτει στον νομικό ορισμό της ζάχαρης. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η οδηγία του 2020 απλώς εμπόδιζε τον ίδιο τον FDA να επιβάλει κυρώσεις, χωρίς όμως να προστατεύει τις εταιρείες από αγωγές καταναλωτών.

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Τι είναι η αλλουλόζη

Βάσει των κανονισμών του FDA, για να χαρακτηριστεί ένα τρόφιμο «χωρίς ζάχαρη» (sugar-free), πρέπει να περιέχει λιγότερο από 0,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα. Η αλλουλόζη είναι ένας φυσικός μονοσακχαρίτης - δηλαδή ένα απλό σάκχαρο. Στο γιαούρτι «Zero Sugar» της Chobani, η ποσότητα αλλουλόζης φτάνει τα 4 γραμμάρια ανά μερίδα.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες αντιτείνουν ότι η αλλουλόζη μεταβολίζεται διαφορετικά από την κοινή ζάχαρη. Όπως υποστηρίζει η Chobani, η ουσία αυτή δεν αποδίδει θερμίδες με τον ίδιο τρόπο, δεν ανεβάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και δεν προκαλεί τερηδόνα.

Η μεγάλη εικόνα

Η διαμάχη για την αλλουλόζη είναι κομμάτι μιας γενικευμένης δυσπιστίας απέναντι σε πρακτικές μάρκετινγκ που εξωραΐζουν ή θολώνουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων. Πλέον, οι καταναλωτές, οι ρυθμιστικές αρχές αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις εξετάζουν με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα τους ισχυρισμούς των εταιρειών - από τη βιωσιμότητα μέχρι τις συσκευασίες:

Στα καταστήματα Target, οι καταναλωτές διαβάζουν πλέον πιο προσεκτικά τις ετικέτες, καθώς οι «πράσινοι» ισχυρισμοί συχνά απέχουν από την πραγματικότητα.

Σε μεγάλες αλυσίδες, τα περιστατικά παραπλανητικής διαφήμισης συνεχίζονται, με τις ωραίες διακηρύξεις περί οικολογικής συνείδησης να απέχουν σημαντικά από τα πραγματικά δεδομένα.

Στα social media διακωμωδήθηκε έντονα μια προθήκη με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες που ήταν συσκευασμένες μία-μία σε πλαστικό, αναιρώντας στην πράξη το μήνυμα περί μηδενικών αποβλήτων (zero-waste).

Πηγή: the cool down