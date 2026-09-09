Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό

Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό. Μόλις το διαθέσιμο ποσό καλυφθεί, η ψηφιακή εφαρμογή θα τεθεί άμεσα εκτός λειτουργίας.

Το Μ.Τ.Π.Υ. εφιστά την προσοχή των ενδιαφερομένων, καθώς λόγω της αυξημένης ζήτησης ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στο δίκτυο κατά τα πρώτα λεπτά λειτουργίας της εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό, οι μέτοχοι καλούνται να δείξουν υπομονή και, κυρίως, να διαβάζουν προσεκτικά όλα τα κείμενα και τις οδηγίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διαδικασία υποβολής.

Ποιοι δικαιούνται δάνειο

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ. για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών και έχουν συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του Ταμείου.

Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) που διαθέτει το Μ.Τ.Π.Υ. κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται τα προβλεπόμενα ηλικιακά κριτήρια, με ανώτατο όριο τα 65 έτη, όπως αυτό αποτυπώνεται στην ανακοίνωση του Ταμείου ως 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε αίτηση αλλαγής προσωπικών στοιχείων κατά την υποβολή. Το Μ.Τ.Π.Υ. διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών.

Στην ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται να συμπληρωθούν μόνο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Προσοχή στο email της επόμενης ημέρας

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και μετά την αρχική υποβολή της αίτησης. Όσοι υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λάβουν την επόμενη ημέρα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Στο συγκεκριμένο μήνυμα θα περιγράφονται οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο μέτοχος, καθώς και η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί.

Το Μ.Τ.Π.Υ. προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση δανείου θα ακυρώνεται αυτόματα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό, οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τόσο τα εισερχόμενα μηνύματα όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ώστε να μην χαθεί το σχετικό μήνυμα.

Σε 36 μηνιαίες δόσεις

Τα δάνεια εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της 36μηνης περιόδου αποπληρωμής, η εξόφληση του υπολοίπου του δανείου θα πραγματοποιηθεί μέσω παρακράτησης από το εφάπαξ ποσό που δικαιούται να λάβει από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, για την καταβολή του δικαιούμενου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, πλην Κεντρικής Διοίκησης. Για τη φορολογική ενημερότητα αρμόδια είναι η ΑΑΔΕ.

Πώς θα γίνει η αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ., ακολουθώντας τη διαδρομή:

www.mtpy.gr - «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» - «Κωδικοί Taxis» - «Αίτηση δανείου».

Αιτήσεις που θα υποβληθούν οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή ή με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Ιδιαίτερη διαδικασία προβλέπεται για τους αστυνομικούς που θα υποβάλουν αίτηση προέγκρισης δανείου. Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να εφαρμόσουν την από 29/10/2024 διαταγή της υπηρεσίας τους με αριθμό 28030/24/2222968. Για τη συγκεκριμένη διαταγή αρμόδιος φορέας είναι η Ελληνική Αστυνομία.

Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν τις αναλυτικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου, όπου περιγράφονται τα κριτήρια, το ύψος των δανείων και όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Με την πλατφόρμα να ανοίγει αύριο στις 11:00 και να κλείνει μόλις εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν προετοιμαστεί εγκαίρως και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης.

Παραδείγματα για ποσά 1.500, 2.500 και 3.000 ευρώ

Με δεδομένο ότι τα δάνεια εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ενδεικτικά, για ένα ποσό δανείου 1.500 ευρώ, η διαίρεση του κεφαλαίου σε 36 δόσεις αντιστοιχεί σε περίπου 41,67 ευρώ τον μήνα.

Για ποσό 2.500 ευρώ, η αντίστοιχη μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε περίπου 69,44 ευρώ, ενώ για δάνειο 3.000 ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 83,33 ευρώ τον μήνα.

Τα παραπάνω ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν μόνο την κατανομή του κεφαλαίου σε 36 δόσεις. Η τελική μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση θα διαμορφωθεί με βάση το ισχύον επιτόκιο και τους όρους του δανείου.