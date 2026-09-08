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«Δεν επιδοτούμε την ακρίβεια. Χτίζουμε περιουσία. Αυτό είναι αλλαγή οικονομικού μοντέλου», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μία μεταρρύθμιση που, όπως υποστηρίζει, «αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής».

«Προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και σταθερά έσοδα και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Παράλληλα, επενδύει σε κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις δημόσιου συμφέροντος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, «αφετηρία του σχεδίου είναι η αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI». «Το 2012 τα αποθεματικά τους υπέστησαν ζημιά περίπου 14 δισ. ευρώ. Ήταν περιουσία των ασφαλισμένων και αυτή η περιουσία αποκαθίσταται. Η αποκατάσταση γίνεται με ισόποσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ. Οι εγγυήσεις δεν γράφονται στο δημόσιο χρέος. Αποτελούν την κεφαλαιακή βάση πάνω στην οποία ο ΕΦΚΑ, με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναπτύσσει το νέο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο», εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΕΦΚΑ είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας», σημειώνει σε τηλεοπτικό σποτ η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας της ΚΕ, Νίκος Παππάς προσθέτει πως «ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνεια και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις».

{https://www.youtube.com/watch?v=DlNLiy9MTBw}

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds, τα οποία κρατάνε κλειστά εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα». «Εμείς αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργούμε κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζουμε σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους», ξεκαθαρίζει.

«Δεν επιδοτούμε την ακρίβεια. Χτίζουμε περιουσία. Αυτό είναι αλλαγή οικονομικού μοντέλου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μια μεγάλη αλλαγή: ο ΕΦΚΑ μετατρέπεται σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και σταθερά έσοδα και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Παράλληλα, επενδύει σε κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις δημόσιου συμφέροντος.

Αλλάζουμε τη λογική της οικονομικής πολιτικής.

Η ΝΔ επιδοτεί τις υψηλές τιμές και αφήνει την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds τα οποία κρατάνε κλειστά εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα.

Εμείς αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας, δημιουργούμε κοινωνική περιουσία και εξασφαλίζουμε σταθερά έσοδα για τους ασφαλισμένους.

Δεν επιδοτούμε την ακρίβεια. Χτίζουμε περιουσία.

Αφετηρία του σχεδίου είναι η αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI. Το 2012 τα αποθεματικά τους υπέστησαν ζημιά περίπου 14 δισ. ευρώ. Ήταν περιουσία των ασφαλισμένων και αυτή η περιουσία αποκαθίσταται.

Η αποκατάσταση γίνεται με ισόποσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ. Οι εγγυήσεις δεν γράφονται στο δημόσιο χρέος. Αποτελούν την κεφαλαιακή βάση πάνω στην οποία ο ΕΦΚΑ, με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναπτύσσει το νέο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο.

ΑΠΟ ΤΑ FUNDS ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα κόκκινα δάνεια πέρασαν σε funds σε ένα κλάσμα της ονομαστικής τους αξίας, σχεδόν χαρίστηκαν. Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με servicers, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Το σύστημα αυτό στηρίχθηκε με εγγυήσεις 20 δισεκατομμυρίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Αλλάζουμε τη φορά των πραγμάτων.

Οι δημόσιες εγγυήσεις στηρίζουν πλέον την κοινωνία και δημιουργούν περιουσία για τους ασφαλισμένους. Ο ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποκτά τα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων με βάση την πραγματική οικονομική τους αξία και όχι την ονομαστική τους αξία.

Οι δανειολήπτες αποκτούν πραγματική δεύτερη ευκαιρία. Η νέα δημόσια ρύθμιση προβλέπει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, ουσιαστική μείωση του χρέους όπου απαιτείται και δόσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των νοικοκυριών.

Στόχος είναι η αποπληρωμή με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους.

Η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών προστατεύεται. Όπου ένα ακίνητο έχει ήδη περάσει στο νέο δημόσιο χαρτοφυλάκιο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης που πληροί τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια αποκτά προτεραιότητα για την παραμονή του με κοινωνικό ενοίκιο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000 ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τα ακίνητα που περνούν στο νέο δημόσιο χαρτοφυλάκιο μετατρέπονται σταδιακά σε ένα μεγάλο απόθεμα προσιτής κοινωνικής κατοικίας.

Πάνω από 300.000 ακίνητα γίνονται κοινωνική κατοικία.

Ο ΕΦΚΑ συνεργάζεται με τους Δήμους για την ανακαίνιση, τη διαχείριση και τη διάθεσή τους με χαμηλό, κοινωνικό ενοίκιο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν στην πράξη οι-ασύλληπτα- υψηλές τιμές των ενοικίων. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες που πληρούν τα σχετικά κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης.

Εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα επιστρέφουν έτσι σε κοινωνική χρήση αντί να παραμένουν εγκλωβισμένα στα χαρτοφυλάκια των funds.

Το σχέδιο δεν σταματά εκεί. Ο ΕΦΚΑ χτίζει και νέες κοινωνικές κατοικίες. Επενδύει μέρος των εσόδων του από τα ενοίκια στην κατασκευή νέων κατοικιών, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τους Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς.

Έτσι αυξάνεται πραγματικά η προσφορά κατοικίας και δημιουργείται ένα μόνιμο δημόσιο απόθεμα για νέα ζευγάρια, εργαζόμενους και οικογένειες που πιέζονται από το κόστος στέγασης.

Εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικά μοντέλα στεγαστικής πολιτικής.

Η ΝΔ διοχετεύει δημόσιους πόρους στην επιδότηση της ζήτησης μέσα σε μια, ήδη, ακριβή αγορά. Περισσότερο χρήμα κυνηγά το ίδιο περιορισμένο απόθεμα κατοικιών και οι υψηλές τιμές συντηρούνται.

Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Αυξάνουμε την προσφορά.

Αποκτούμε ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των funds. Τα ανακαινίζουμε και τα επαναφέρουμε στην αγορά με προσιτά ενοίκια. Χτίζουμε καινούριες κατοικίες και δημιουργούμε ένα μόνιμο δημόσιο απόθεμα κοινωνικής στέγης.

Η ΝΔ επιδοτεί τις υψηλές τιμές. Εμείς δημιουργούμε φθηνότερη κατοικία.

Και υπάρχει μία, ακόμη, θεμελιώδης διαφορά.

Με την πολιτική της ΝΔ, το δημόσιο χρήμα καταλήγει στα funds και τελειώνει εκεί. Με τη δική μας πολιτική, οι δημόσιοι πόροι δημιουργούν περιουσία που παραμένει στους ασφαλισμένους και παράγει έσοδα ξανά και ξανά.

Δεν επιδοτούμε απλώς ένα ενοίκιο. Δημιουργούμε κατοικία, περιουσία και εισόδημα, για την κοινωνία.

Ο ΕΦΚΑ ΑΠΟΚΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο κοινωνικής κατοικίας δημιουργεί σταθερές προσόδους. Τα έσοδα ενισχύουν τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ, χρηματοδοτούν νέες κατοικίες και δημιουργούν τη βάση για νέες επενδύσεις.

Ο ΕΦΚΑ μετατρέπεται από έναν φορέα που διαχειρίζεται εισφορές και πληρώνει συντάξεις σε έναν μεγάλο θεσμικό επενδυτή με περιουσία και σταθερές αποδόσεις υπέρ των ασφαλισμένων.

Αυτό δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία σε ολόκληρο τον κόσμο επενδύουν σε ακίνητα, ενέργεια, δίκτυα, μεταφορές και στρατηγικές υποδομές.

Το βλέπουμε, ήδη, μέσα στην ίδια την Ελλάδα.

Καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα αποθεματικά εργαζομένων και συνταξιούχων άλλων χωρών επενδύονται, δηλαδή, σε ελληνικές υποδομές και εισπράττουν τις αποδόσεις τους.

Γιατί μπορούν οι συνταξιούχοι του Καναδά και της Αυστραλίας να επενδύουν στις ελληνικές υποδομές και δεν μπορούν οι Έλληνες ασφαλισμένοι;

Αυτό ακριβώς αλλάζει η πρότασή μας.

Ο νέος ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί την περιουσία και τις αποδόσεις του για τη σταδιακή απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, μέχρι τον πλήρη έλεγχο τους.

ΔΕΗ. ΕΛΠΕ. Εθνική Τράπεζα. ΔΕΔΔΗΕ.

Ενέργεια, καύσιμα, τράπεζες και δίκτυα αποκτούν ξανά έναν ισχυρό δημόσιο μέτοχο. Δεν επιστρέφουμε στο χθες. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο δημόσιο επενδυτή που συνδυάζει την απόδοση της περιουσίας των ασφαλισμένων με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η διαφορά είναι καθαρή.

Η ΝΔ επιδοτεί τις υψηλές τιμές. Εμείς αυξάνουμε την προσφορά.

Η ΝΔ αφήνει την ακίνητη περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds. Εμείς τη μετατρέπουμε σε κοινωνική κατοικία.

Η ΝΔ δαπανά δημόσιους πόρους για να επιδοτεί μια ακριβή αγορά. Εμείς χρησιμοποιούμε τη δύναμη του Δημοσίου για να δημιουργούμε περιουσία και μόνιμα έσοδα, προκειμένου να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας.

Η ΝΔ εκχώρησε στρατηγικές υποδομές σε ιδιωτικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Εμείς δημιουργούμε έναν ισχυρό θεσμικό επενδυτή των Ελλήνων ασφαλισμένων.

Από τους πλειστηριασμούς, περνάμε στην προστασία της κατοικίας.

Από την επιδότηση της ακρίβειας, στη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Από την απώλεια της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, στην αποκατάσταση και την αξιοποίησή της.

Από την εκποίηση στρατηγικών υποδομών, στη δημιουργία νέας δημόσιας περιουσίας.

Ο ΕΦΚΑ επενδύει, χτίζει κατοικίες, δημιουργεί εισόδημα και αποκτά περιουσία για τις επόμενες γενιές.

Δεν επιδοτούμε την ακρίβεια. Χτίζουμε περιουσία.

Αυτό είναι αλλαγή οικονομικού μοντέλου».