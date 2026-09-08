«Με την «Συμμορία της μιζέριας» θα αναμετρηθούμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027», τόνισε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις αντιδράσεις σχετικά με το ασθενοφόρο που μεταφέρθηκε στη Μάνη.

Ως «μίρλα, γκρίνια και μιζέρια» χαρακτηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης τις αντιδράσεις στα social media, κυρίως στην πλατφόρμα Χ, για το «σαράβαλο» ασθενοφόρο που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στη Μάνη, μετά την ακινητοποίηση του προηγούμενου οχήματος λόγω τροχαίου.

Στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι το εν λόγω ασθενοφόρο είναι πράγματι παλιό και παρέμεινε για λίγες μέρες, ενώ στο τέλος του μήνα θα μετακινηθεί στην περιοχή ένα «ολοκαίνουργιο Μερσεντές 4Χ4».

«Χωρίς μίρλα, γκρίνια και μιζέρια όλα τα προβλήματα λύνονται. Με την «Συμμορία της μιζέριας» θα αναμετρηθούμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027 άλλωστε!», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά:

«Τα πραγματικά περιστατικά ήταν ότι το ασθενοφόρο που είχαμε εκεί τράκαρε και βγήκε εκτός λειτουργίας ξαφνικά και γι’ αυτό μετακινήσαμε αμέσως ένα παλαιό πράγματι ασθενοφόρο από το ΚΥ Πύλου. Δεν θέλαμε να έμενε η περιοχή χωρίς ασθενοφόρο ούτε για μία μέρα. Παρέμεινε εκεί για λίγες μέρες, όσες χρειαστήκαμε δηλαδή για να βάλουμε κλιματισμό σε ένα μεταχειρισμένο επίσης, αλλά πολύ νεώτερο ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ και να το μετακινήσουμε εκεί. Τέλος Σεπτεμβρίου όμως θα μετακινήσουμε εκεί ένα ολοκαίνουργιο Μερσεντές 4Χ4. Χωρίς μίρλα, γκρίνια και μιζέρια όλα τα προβλήματα λύνονται. Με την «Συμμορία της μιζέριας» θα αναμετρηθούμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027 άλλωστε!».

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Στο συνεργείο το ασθενοφόρο – Δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες

Το συγκεκριμένο όχημα φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα. Τοπικοί φορείς το χαρακτήρισαν ως ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη διακομιδή ασθενών, ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή που απέχει πάνω από μία ώρα από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Το ασθενοφόρο δεν κράτησε, σύμφωνα με τη σελίδα «Mani post» στο Facebook, ούτε τρεις μέρες. Από χθες, Δευτέρα (7/9) βρίσκεται στο συνεργείο και αναμένεται «δανεικό» ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ, όπως είχε προαναγγελθεί.

Για απροκάλυπτο εμπαιγμό κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας για συστηματική υποβάθμιση της Μάνης, παρά τις κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων πριν από έξι μήνες.

Ο κ. Φαββατάς ζητά την άμεση αντικατάσταση του οχήματος με ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, την ενίσχυση του κέντρου Υγείας με προσωπικό, καθώς και την τοποθέτηση των κυβερνητικών βουλευτών του νομού για την κατάσταση στη δημόσια υγεία της περιοχής.

Ερώτηση Χαρίτση στον Γεωργιάδη στη Βουλή

Την άμεση αντικατάσταση του ασθενοφόρου που διατέθηκε για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου ζήτησε, με ερώτηση του στη Βουλή προς τον αρμόδιο υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως επισήμανε, στις 27 Αυγούστου το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου εξετράπη της πορείας του κατά την επιστροφή του από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Η 6η ΥΠΕ ανακοίνωσε την κάλυψη των αναγκών της περιοχής με εναλλακτικές λύσεις και από τις 4 Σεπτεμβρίου με δεύτερο ασθενοφόρο.

Το όχημα που διατέθηκε, ωστόσο, είναι περίπου 30 ετών και έχει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα. Παρά το γεγονός ότι η 6η ΥΠΕ το χαρακτηρίζει «ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο», προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητά του για τη διακομιδή ασθενών σε μια περιοχή με ιδιαίτερο οδικό και γεωγραφικό ανάγλυφο.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να απαντήσει με ποια τεχνικά και επιχειρησιακά κριτήρια κρίθηκε κατάλληλο το συγκεκριμένο όχημα, ποιος πραγματοποίησε τον σχετικό έλεγχο και τι αναφέρεται στη σχετική τεχνική έκθεση – πιστοποίηση.

«Η αντικατάσταση ενός ασθενοφόρου που τέθηκε εκτός λειτουργίας με ένα όχημα 30 ετών και με σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα δεν αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση. Είναι ένα προσωρινό μπάλωμα σε ένα πρόβλημα που απαιτεί μόνιμη και αξιόπιστη λύση. Η Δυτική Μάνη δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, ζητώντας την άμεση διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ασθενοφόρο 30 ετών και με σχεδόν 1 εκατ. χιλιόμετρα για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου – Επικίνδυνος εμπαιγμός της κοινωνίας της Δυτικής Μάνης».

Η κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στον Δήμο Δυτικής Μάνης αποτελεί ακόμη μία χαρακτηριστική εικόνα της απαξίωσης της δημόσιας υγείας στην ελληνική περιφέρεια και της αδυναμίας της Πολιτείας να εξασφαλίσει στοιχειώδεις όρους ασφαλούς υγειονομικής και διακομιστικής κάλυψης των πολιτών.

Στις 27 Αυγούστου 2026, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, κατά την επιστροφή του από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, εξετράπη της πορείας του και υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η διάθεση ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Πύλου.

Μάλιστα, η 6η ΥΠΕ, επιχειρώντας να καθησυχάσει την τοπική κοινωνία, διαβεβαίωσε ότι η Δυτική Μάνη δεν έμεινε χωρίς διακομιστική κάλυψη και ότι από τις 4 Σεπτεμβρίου θα υπήρχε περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής με δεύτερο ασθενοφόρο, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που αποκαλύφθηκε προκαλεί εύλογη αγανάκτηση και σοβαρότατα ερωτήματα.

Το ασθενοφόρο που τελικά διατέθηκε για την κάλυψη των αναγκών της Δυτικής Μάνης είναι περίπου 30 ετών, με εμφανή σημάδια παλαιότητας και φθοράς και με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο. Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και εύλογα ερωτήματα για το εάν ένα τέτοιο όχημα μπορεί να θεωρείται κατάλληλο και αξιόπιστο για την ασφαλή μεταφορά ασθενών και την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία σε μια περιοχή με ιδιαίτερο οδικό και γεωγραφικό ανάγλυφο.

Η ίδια η 6η ΥΠΕ κάνει λόγο για «ασφαλές και επιχειρησιακά διαθέσιμο» όχημα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες και ο προβλεπόμενος έλεγχος από πιστοποιημένο συνεργείο.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι με ποια κριτήρια ένα ασθενοφόρο περίπου 30 ετών και με σχεδόν 1 εκ χιλιόμετρα θεωρείται κατάλληλο για την κάλυψη μιας ολόκληρης περιοχής και για τη μεταφορά ασθενών σε επείγουσες συνθήκες.

Η αντικατάσταση ενός ασθενοφόρου που τέθηκε εκτός λειτουργίας με ένα εξαιρετικά παλαιό όχημα δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως «ενίσχυση» της επιχειρησιακής δυνατότητας. Δεν αποτελεί ουσιαστική λύση αλλά προσωρινό και επικίνδυνο μπάλωμα σε ένα πρόβλημα που απαιτεί μόνιμη και αξιόπιστη αντιμετώπιση.

Η Δυτική Μάνη δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Οι κάτοικοι – ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι – και οι χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής έχουν δικαίωμα στην ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και η Πολιτεία έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να φροντίζει γι’ αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο που διατέθηκε από την 6η ΥΠΕ για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου είναι περίπου 30 ετών και έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα; Ποια είναι ακριβώς η ηλικία του, τα συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει και το πλήρες ιστορικό συντήρησης και επισκευών του;

Με ποια συγκεκριμένα τεχνικά και επιχειρησιακά κριτήρια κρίθηκε κατάλληλο και ασφαλές το συγκεκριμένο όχημα για τη διακομιδή ασθενών και την κάλυψη των αναγκών της Δυτικής Μάνης; Ποιος φορέας και ποιο πιστοποιημένο συνεργείο διενήργησαν τον σχετικό έλεγχο, πότε και ποιο το περιεχόμενο της σχετικής τεχνικής έκθεσης – πιστοποίησης;

Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην άμεση διάθεση σύγχρονου και αξιόπιστου ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να διασφαλίζεται μόνιμα η ασφαλής διακομιδή των κατοίκων και των επισκεπτών της Δυτικής Μάνης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)».