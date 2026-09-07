Το «νέο» ασθενοφόρο της Μάνης έχει γράψει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ του.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Μάνη η απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ΥΠΕ) να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου με ένα παμπάλαιο ασθενοφόρο 30 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε από την Πύλο μετά την ακινητοποίηση του προηγούμενου οχήματος λόγω τροχαίου.

Το συγκεκριμένο όχημα φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα. Τοπικοί φορείς το χαρακτηρίζουν ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη διακομιδή ασθενών, ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή που απέχει πάνω από μία ώρα από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PopasLSGVMzG44usqPYQ2uTWsJEV46i4W1pZxGJnXJ1Vaik1Xyzx7euYH1RPF4wPl&id=100090522091790}

Για απροκάλυπτο εμπαιγμό κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας για συστηματική υποβάθμιση της Μάνης, παρά τις κινητοποιήσεις κατοίκων και φορέων πριν από έξι μήνες.

Ο κ. Φαββατάς ζητά την άμεση αντικατάσταση του οχήματος με ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, την ενίσχυση του κέντρου Υγείας με προσωπικό, καθώς και την τοποθέτηση των κυβερνητικών βουλευτών του νομού για την κατάσταση στη δημόσια υγεία της περιοχής.