Η λίστα με τις επίμαχες παρτίδες χυμού φρούτων που ανακαλούνται από τον ΕΦΕΤ - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκε ανάπτυξη ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών. Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου φιαλών συγκεκριμένων προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, με έδρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση

Πρόκειται για τις ακόλουθες παρτίδες προϊόντων με την εμπορική ονομασία «Οικογένεια Χριστοδούλου»:

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

Πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, σε πλαστικά μπουκάλια 250 ml, 1 L και 1,5 L – Ανάλωση έως 24/09/2026, LOT 223.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 12/09/2026, LOT 211.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς και μη συμπυκνωμένο πουρέ, σε πλαστικό μπουκάλι 1 L – Ανάλωση έως 18/09/2026, LOT 217.6.

Μήλο – Πορτοκάλι – Καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 11/09/2026, LOT 210.6.

Μήλο – Πορτοκάλι – Καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, σε πλαστικό μπουκάλι 250 ml – Ανάλωση έως 16/09/2026, LOT 215.6.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τα καταναλώσουν.

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