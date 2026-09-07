Οι δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr φαίνεται ότι θα οδηγήσουν σε παράταση τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας για την διευκόλυνση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Προβλήματα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr αντιμετωπίζουν σήμερα αρκετοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί καθυστερήσεις και «κρασαρίσματα» στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με αποτέλεσμα η διαδικασία να απαιτεί πολλή ώρα και προσπάθεια για να ολοκληρωθεί.

Οι αναπληρωτές καλούνται αρχικά να ολοκληρώσουν την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης της σύμβασής τους μέσω της πλατφόρμας. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης, σε αρκετές περιπτώσεις η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δύσκολη ή η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται κανονικά.

Όπως τόνισε στο Dnews ο δάσκαλος και μέλος του ΣΕΠΕ Σερρών Βασίλης Γραβάνης αναμένεται να δοθεί παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους τους αναπληρωτές να ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα βήματα. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα καλό είναι να συνεχίσουν να επιχειρούν την είσοδό τους στην πλατφόρμα και να αναμένουν τις επίσημες οδηγίες και την ανακοίνωση σχετικά με την παράταση.

Η ενημέρωση για παράταση

Ήδη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αχαΐας αλλά και η Πρωτοβάθμια Πειραιά σε ανακοίνωσή τούς μέσα στην ιστοσελίδα τοτς κάνει λόγο για παράταση της προθεσμίας χωρίς όμως να δίνεται σαφές πλαίσιο ημερομηνιών. Όπως σημειώνεται «Λόγω της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr και των προσωρινών δυσκολιών πρόσβασης που ενδέχεται να εμφανίζονται, θα δοθεί παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές δεν απαιτείται να πραγματοποιούν συνεχείς προσπάθειες σύνδεσης στην πλατφόρμα. Παρακαλούνται να επαναλάβουν την προσπάθειά τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη νέα καταληκτική προθεσμία. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων».