Συγκινεί το «αντίο» της Dara στον Γιώργο Μαζωνάκη. Χαρακτήρισε το «Gucci Φόρεμα» ως το τραγούδι των παιδικών της χρόνων.

Η Dara, η νικήτρια της Eurovision 2026 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας μία συγκινητική αναφορά στο παρελθόν της και το τραγούδι «Gucci Φόρεμα».

Η απώλεια του ερμηνευτή, έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και θλίψη στο πανελλήνιο, ενώ ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Καλλιτέχνες, συνεργάτες και θαυμαστές του εκλιπόντος ερμηνευτή έδωσαν το «παρών» τιμώντας τον με τη μουσική του και τα τραγούδια του, ενώ η φωνή του ακουγόταν στη γειτονιά από ηχεία.

Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σπουδαίου καλλιτέχνη, τα social media έχουν πλημμυρίσει από αποχαιρετιστήρια μηνύματα αγάπης. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το μήνυμα της Dara, η οποία χαρακτήρισε το εμβληματικό «Gucci Φόρεμα», ως το τραγούδι των παιδικών της χρόνων.

Στην ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια λίγες ώρες μετά από την ολοκλήρωση της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, συμπεριέλαβε στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, γράφοντας:

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«Φίλε, αυτό είναι στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού μου και χωρίς αμφιβολία, και το δικό μου αγαπημένο όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να μεταφέρει τόσες αναμνήσεις, την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μία ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου.

Σε ευχαριστώ για τη μουσική και το ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι των αναμνήσεών μου. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια», έγραψε η Dara για τον Γιώργο Μαζωνάκη.