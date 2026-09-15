Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά αρχεία και τα κινητα - Πού στρέφονται τώρα οι έρευνες για τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη

Νέος γύρος ερευνών βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά πειστήρια, στα κινητά τηλέφωνα και στις επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών τις κρίσιμες ώρες. Η αποκωδικοποίηση των δεδομένων από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία φαίνεται να προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η συσκευή κατέγραψε τέσσερα σήματα συναγερμού μέσα σε 23 λεπτά, ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού έχει ανακτηθεί φωτογραφία του τραγουδιστή που τον απεικονίζει και που είχε διαγραφεί, ενώ συνεχίζεται η εξέταση και άλλων ψηφιακών πειστηρίων. Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της έρευνας αφορά τις επικοινωνίες με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος μίλησε με ποιον, πότε πραγματοποιήθηκαν οι επικοινωνίες, ποιος και πότε ενημερώθηκε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη και, κυρίως, σε ποιον μπορεί να στάλθηκαν ή να παραδόθηκαν ψηφιακά αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο κινητό της γιατρού ανακτήθηκαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινούσε την πλασμαφαίρεση. Μάλιστα η μία φωτογραφία είχε σταλεί σε άλλο κινητό, προτού διαγραφεί και λίγο πριν οι δύο γιατροί εμφανιστούν στο Α.Τ. Κυψέλης.

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Τον παραλήπτη των ψηφιακών αρχείων αναζητούν οι Αρχές

Στο επίκεντρο της ψηφιακής έρευνας βρίσκεται πλέον όχι μόνο το περιεχόμενο των αρχείων που εντοπίστηκαν, αλλά και η διαδρομή τους. Η ημερομηνία δημιουργίας, η ώρα αποθήκευσης, η διαγραφή, η επαναφορά, η μεταφορά σε άλλη συσκευή και η αποστολή του μπορούν να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές ψηφιακό αποτύπωμα. Αυτό ακριβώς επιχειρούν να αξιοποιήσουν οι Αρχές. Η ανάκτηση της διαγραμμένης φωτογραφίας του τραγουδιστή ενόσω έχει υποστεί ανακοπή από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πλέον εξετάζεται πότε δημιουργήθηκε, πότε διαγράφηκε, ποιος είχε πρόσβαση στη συσκευή και εάν το αρχείο είχε αποσταλεί ή μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο. Εφόσον από την ψηφιακή ανάλυση προκύψει ότι συγκεκριμένο αρχείο διακινήθηκε, οι Αρχές θα μπορούν να αναζητήσουν ποιος το έλαβε και να εξετάσουν εάν η επικοινωνία αυτή συνδέεται χρονικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο.

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Τα κινητά των γιατρών στο μικροσκόπιο

Μετά τα δεδομένα της συσκευής, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Η έρευνα εξετάζει εάν υπάρχουν μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες, αρχεία ή άλλες ψηφιακές ενδείξεις που μπορούν να φωτίσουν τα γεγονότα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κρίσιμες ώρες. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιοι επικοινώνησαν μεταξύ τους πριν από τη διαδικασία, ποιοι είχαν επικοινωνία κατά τη διάρκειά της και ποιοι μίλησαν αμέσως μετά. Η χρονική αλληλουχία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αξιολόγηση των καταθέσεων. Εάν, για παράδειγμα, μια κατάθεση αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρόνο ενημέρωσης κάποιου προσώπου, αλλά από τα τηλεφωνικά δεδομένα προκύπτει διαφορετικός χρόνος επικοινωνίας, τότε δημιουργείται ένα στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις ανακριτικές Αρχές.

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Νεκρός μία ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ

Για σχεδόν μία ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν δίχως σφυγμό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα-κόλαφος, που συνέταξαν οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, που ανέλυσε ψηφιακά δεδομένα και καταθέσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταξύ 3:23 και 3:27 υπέστη ανακοπή, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4.23, δηλαδή σχεδόν μία ώρα… αργότερα. Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να είχε σωθεί, εάν λάμβανε την ιατρική βοήθεια που χρειαζόταν.

Η πιθανή άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Το επόμενο βήμα που αναμένεται να κριθεί σε εισαγγελικό επίπεδο αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Η αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων θα μπορούσε να δώσει στις Αρχές μια εικόνα για τις επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποτυπωθεί στις καταθέσεις ή εάν κάποιος ενημερώθηκε νωρίτερα από ό,τι έχει αναφερθεί. Η χρονική αλληλουχία των τηλεφωνημάτων μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία του μηχανήματος, τα alarm, την άφιξη και αποχώρηση προσώπων, τις καταθέσεις των εργαζομένων, τις κινήσεις των γιατρών, αλλά και τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα. Έτσι, οι Αρχές επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ακριβές χρονολόγιο των κρίσιμων λεπτών.

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«Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα»

Η έρευνα φαίνεται να διευρύνεται. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθούν νέα πρόσωπα να καταθέσουν, εφόσον αυτό προκύψει από την αξιολόγηση των στοιχείων. Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένουν οι καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστηρίζει ότι οι αρχικές καταθέσεις τους σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και τα γεγονότα που ακολούθησαν παρουσιάζουν αντιφάσεις σε σχέση με άλλα στοιχεία της δικογραφίας. Ο ίδιος έχει ζητήσει να διερευνηθεί εάν προκύπτει ζήτημα ψευδούς κατάθεσης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα».

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Οι γιατροί δίνουν τις δικές τους απαντήσεις

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί καλούνται να παρουσιάσουν ενώπιον του ανακριτή τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Μετά την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, οι απολογίες τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Οι Αρχές θα αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Και εδώ τα επιστημονικά πορίσματα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Εάν τα τοξικολογικά και ιστολογικά ευρήματα δείξουν συγκεκριμένη παθολογική ή άλλη αιτία θανάτου, τότε θα πρέπει να εξεταστεί πώς αυτή συνδέεται χρονικά και ιατρικά με όσα είχαν προηγηθεί.

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Σε κρίσιμη καμπή η πορεία των ερευνών

Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Η έρευνα αναζητά πλέον όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και πότε συνέβη, ποιοι το γνώριζαν και τι ακολούθησε. Και όσο τα ψηφιακά ίχνη, τα δεδομένα του μηχανήματος, οι καταθέσεις και τα ιατροδικαστικά ευρήματα συγκρίνονται μεταξύ τους, η προσοχή στρέφεται σε μία απάντηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για ολόκληρη την υπόθεση τι προκάλεσε τελικά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ποιος ήταν ο ρόλος των γεγονότων που προηγήθηκαν. Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί. Τα πορίσματα των ειδικών αναμένεται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα εάν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο.