Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν σήμερα για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν την Τρίτη για τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους απήγγειλαν χθες οι δικαστικές αρχές έπειτα από σημαντικό υλικό που διαβιβάστηκε από την αστυνομία.

Το νέο υλικό αφορά κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες. Μεταξύ αυτών και η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Τι αποκάλυψαν οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ψηφιακή ανάκτηση των δεδομένων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

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Στις 14:14:10 καταγράφεται η μετάβαση στη διαδικασία της θεραπείας, ενώ στις 14:14:42 εμφανίζεται στο σύστημα η ένδειξη «έναρξη θεραπείας». Η συγκεκριμένη καταγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή είχε ξεκινήσει η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος, αλλά ότι είχε ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη διαδικασία.

Περίπου έντεκα λεπτά αργότερα, στις 14:25:32, καταγράφεται ο πρώτος συναγερμός, με την ένδειξη «Alarm 9». Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αφορά υπέρβαση του ανώτατου ορίου φλεβικής πίεσης και μπορεί να συνδέεται είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς είτε με τεχνικό ζήτημα.

Ακολούθησε επικύρωση του συναγερμού από τον χειριστή, γεγονός που δείχνει ότι η προειδοποίηση είχε γίνει αντιληπτή. Ωστόσο, λίγο αργότερα καταγράφηκε και δεύτερος ίδιος συναγερμός, ο οποίος επίσης επικυρώθηκε.

Η κύρια διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να ξεκίνησε στις 14:37:46, όταν άρχισε η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος μέσω του μηχανήματος. Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται ακόμη δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 14:44 και στις 14:45.

Στις 15:22 καταγράφεται ένας ακόμη συναγερμός και η θεραπεία διακόπτεται, καθώς το μηχάνημα δεν λαμβάνει πλέον αίμα μέσω του φλεβοκαθετήρα. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ότι περίπου εκείνη την ώρα μπορεί να σημειώθηκε ανακοπή. Ωστόσο, η ακριβής ώρα του θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από τα δεδομένα του καταγραφικού.

Ένα λεπτό αργότερα, στις 15:23, καταγράφεται νέος συναγερμός. Μέχρι τις 15:45 εμφανίζονται ακόμη δύο σχετικές καταγραφές, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος παραμένει σταματημένη. Παράλληλα, επιχειρείται εκ νέου ενεργοποίηση της διαδικασίας κυκλοφορίας του αίματος, χωρίς επιτυχία, με το μηχάνημα τελικά να απενεργοποιείται αυτόματα.

Συνολικά, το καταγραφικό αποτύπωσε για περίπου 91 λεπτά μια σειρά από ενδείξεις και προειδοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον αντικείμενο λεπτομερούς δικαστικής αξιολόγησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlft016ls85t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανοιχτό το ενδεχόμενο προφυλάκισης

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Μετά την απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, αξιολογώντας την κατηγορία, τους ισχυρισμούς και την εν γένει συμπεριφορά τους, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.