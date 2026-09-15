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Σε αίσιο τέλος φαίνεται να προχωρά η υπόθεση των εκταφων των θυμάτων των Τεμπών, παρότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από την έγκριση διενέργειας και τοξικολογικών εξετάσεων πέραν της ταυτοποίησης μέσω DNA.

Θετικά απάντησε εργαστήριο της Ολλανδίας να προχωρήσει στις δέουσες εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών.

... Αρκεί το ελληνικό δημόσιο να απαντήσει πλέον θετικά και να καταβάλλει τα χρήματα που απαιτούνται στο εργαστήριο.

Με πρωτοβουλία των γονιών αναζητήθηκαν εργαστήρια στο εξωτερικό. Μετά την πρώτη αρνητική απάντηση από εργαστήριο της Ελβετίας, ήρθε θετική απάντηση από το κρατικό εργαστήριο τοξικολογίας της Ολλανδίας σε σχετική αλληλογραφία με τους καθηγητές του τμήματος τοξικολογίας της ιατρικής σχολής του ΑΠΘ.

Τέλος το εργαστήριο ζητά 230 ευρώ την ώρα για την διενέργεια των εξετάσεων.