Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής των πληγέντων των Τεμπών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των δικαιούχων υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπέβαλαν νέο μηχανογραφικό δελτίο κατ΄εφαρμογή των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Βήμα βήμα η διαδικασία για να δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Οι δικαιούχοι/υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Το χρονοδιάγραμμα των εγγραφών των πρωτοετών

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 11-9-2026 έως και 16-9-2026 με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.