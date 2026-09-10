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Σήμερα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το εξ αναβολής αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (10/9) εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τη Superleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά, με στόχο να κάνει το 3/3 και να πιάσει τον Παναιτωλικό στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το «τριφύλλι» μετά το εμφατικό 3-1 επί του ΠΑΟΚ την Κυριακή, επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και περιμένει την ομάδα των Βορείων Προαστίων, στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΙ.