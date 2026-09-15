Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεται η ΝΔ επί εφτά χρόνια. Οι μάσκες έπεσαν», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη «γίδα στην πλάτη» και ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τα όσα είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Όχι, κ. Μαρινάκη, εσείς προτείνατε να σταματήσει να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Και μαζί σας συμφωνούν Βουλευτές και Υπουργοί.

Το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά ουδέποτε είχε τέτοια θέση. Το 2018 στο πρόγραμμα του Κινήματος αναγράφεται επί λέξει: «Επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων (αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές)».

Δηλαδή συνέχιση της καταβολής του επιδόματος ανεργίας ως κίνητρο ταχύτερης πρόσληψης και ως κίνητρο στον εργοδότη μέσω κάλυψης μέρους του εργασιακού κόστους», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη πολιτεύεστε επί εφτά χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μάσκες έπεσαν. Οι εργαζόμενοι ξέρουν πια τι ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας».