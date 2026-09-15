Οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη δεν ήταν αποκομμένες, αλλά απολύτως εναρμονισμένες με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πλήρως ενταγμένες σε αυτό που ήδη ζουν εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα.

«Το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν», γιατί «δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες» και αυτή θα είναι μία από τις θέσεις που «θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει ξανά ο κόσμος και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης υπονοώντας ότι οι άνεργοι είναι λίγο πολύ τεμπέληδες που απλώς δεν θέλουν να δουλέψουν γιατί μια χαρά την περνάνε με το επίδομα ανεργίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην ΕΡΤ με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου και όχι ως ιδιώτης ή επίδοξος πολιτευτής, μιλώντας και εκφράζοντας την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έθεσε ουσιαστικά ως στόχο την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο «δεν πρέπει να υπάρχει πάνω από δύο μήνες».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η κυβερνητική στόχευση, για την οποία ο κ. Μαρινάκης ανέλαβε τον ρόλο του «λαγού»;

Το επίδομα ανεργίας που χορηγείται στην καλύτερη περίπτωση για 12 μήνες θα κόβεται στον δεύτερο μήνα.

Δηλαδή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Ένας απολυμένος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης θα πάρει τα 565 ευρώ του επιδόματος ανεργίας μόλις για δύο μήνες (συνολικά 1.130 ευρώ) και μετά τίποτα άλλο.

- Ένας απολυμένος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με τρία παιδιά θα πάρει τα 734,5 ευρώ του επιδόματος ανεργίας μόλις για δύο μήνες (συνολικά 1.469 ευρώ) και μετά τίποτα άλλο.

- Οι απολυμένοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης θα πάρουν τα 423,75 ευρώ ή τα 282,5 ευρώ -αναλόγως του μισθού που είχαν ως εργαζόμενοι- για δύο μήνες (συνολικά 847,5 ευρώ ή 565 ευρώ) και μετά τίποτα άλλο.

- Οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν θα παίρνουν ούτε το ελάχιστο επίδομα των 3,5 μηνών, αφού θα κόβεται στον δεύτερο μήνα.

- Συνολικά οι άνεργοι δεν θα παίρνουν Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

- Το επίδομα των 200 ευρώ -για όσους μακροχρόνια ανέργους το δικαιούνται- που δίνεται μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας και έως 12 μήνες, θα διακοπεί και αυτό.

Αυτή τη «σπατάλη» επιδιώκουν στο κυβερνητικό επιτελείο να «μαζέψουν», όπως έσπευσε να υποστηρίξει ο κ. Βορίδης.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επίσης ότι «τα λεφτά που θα γλιτώσουμε πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις». Μάλλον πρέπει να του εξηγηθούν κάποια πράγματα:

1. Τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας δεν είναι χρήματα της κυβέρνησης, είναι εισφορές των εργαζομένων.

Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση της ΝΔ να πάρει τα χρήματα που οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει για να βρίσκουν μία ελάχιστη στήριξη σε περιόδους ανεργίας και να τα κατευθύνει όπου νομίζει. Ή μάλλον μπορεί, αλλά αυτό θα συνιστά ξεκάθαρη κλοπή.

2. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα στηριχθούν με την εξαθλίωση των ανέργων, αλλά με φορολογικές ελαφρύνσεις, με εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό χωρίς ληστρικούς όρους.

3. Η εξαθλίωση των ανέργων, όπως και των εργαζομένων με το 13ωρο, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις fast track προσλήψεις και απολύσεις εντός 48 ωρών, δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

4. Η αποσύνθεση της κοινωνικής προστασίας, η διάλυση της αγοραστικής δύναμης και η θέση του 1/3 των πολιτών στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δεν συνιστά «εξορθολογισμό», όπως επίσης έσπευσε να υποστηρίξει ο κ. Βορίδης.

Οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη δεν ήταν αποκομμένες, αλλά απολύτως εναρμονισμένες με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πλήρως ενταγμένες σε αυτό που ήδη ζουν εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα. Εισοδήματα αδύναμα απέναντι στην τεράστια ακρίβεια, την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια, μισθοί χαμηλοί που φοροαφαιμάσσονται, στέρηση και των ελάχιστων όρων κοινωνικής προστασίας. Και η Ελλάδα στην πρώτη θέση της ΕΕ στο εργασιακό στρες, την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία.

Το ερώτημα έχει πάψει προ πολλού να είναι αν η κυβέρνηση θα αλλάξει ρότα. Αλλά πόσο γρήγορα η κοινωνική πλειοψηφία θα αρνηθεί αποφασιστικά ότι αυτό που ζει είναι «εύλογο».

(Η Έφη Αχτσιόγλου είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός)